Wenn der Toaster süßlich dünstet: Wie der Zoll Drogenpakete findet

Es ist tiefe Nacht, als der Zollbeamte Jens Ahland ein Paket in der Hand hält, in dem sich angeblich Wanddekoration befindet. Auf der Verpackung ist ein schwarzes, seltsam knubbeliges Kreuz zu sehen, auf dem in kitschiger Schrift „Love“ gepinselt steht. Man könnte argumentieren, dass die erschütternde Geschmacklosigkeit des Gebindes bereits ahndungsfähig sein könnte. Aber Ahland, ein baumhoher Mann mit korrekt sitzendem Kurzarmhemd, hat eine andere Vermutung. „Haschischpaste“, stellt er fest. „Fragen sie mich jetzt nicht, wie das konsumiert wird.“