Mario Czaja ist seit September Bundestagabgeordneter der CDU, als Direktkandidat für Marzahn-Hellersdorf. Das Gespräch mit der Berliner Zeitung findet in seinem Wahlkreisbüro in Mahlsdorf statt, das adventlich geschmückt ist. Czaja wird vielleicht der nächste Generalsekretär seiner Partei. Warum er der Meinung ist, dass das auch für Marzahn-Hellersdorf gut ist, erläutert er im Interview.

Herr Czaja, es war eine Überraschung, dass Friedrich Merz Sie als Generalsekretär benannt hat, sollte er CDU-Vorsitzender werden. Wie gut kennen Sie sich?

Friedrich Merz und ich kennen uns schon sehr lange. Er war schon hier im Bezirk, als er noch Fraktionsvorsitzender war, in den 90er-Jahren. Wir haben uns in unregelmäßigen Abständen immer wieder ausgetauscht, über den Zustand der CDU und über unsere Sicht auf die Dinge, auf das Land.

Gehören Sie nicht zu einem ganz anderen Lager innerhalb der CDU als Merz?

Wir haben nicht die gleiche Sozialisation, haben auch zu einzelnen inhaltlichen Fragen differenzierte Auffassungen. Aber uns eint, dass wir Politik auf dem Wertefundament der CDU gestalten wollen, dass wir beide an kraftvolle Volksparteien glauben, die es in Europa immer weniger gibt. Wir beide wollen die CDU als Volkspartei erhalten.

Merz will unterschiedliche Meinungen zusammenführen

Was sehen Sie als größten Vorteil von Merz im Rennen um den Vorsitz?

Sein Personalangebot ist das größte Integrationsangebot an die Partei, weil es den Osten, den Norden, den Westen und den Süden des Landes abbildet und zugleich verschiedene inhaltliche Strömungen in seinem Team vereint. Es geht ihm eben nicht darum, dass neben ihm ein junger Friedrich Merz Generalsekretär wird. Wir haben im letzten Wahlkampf hin und wieder telefoniert. Und wir haben uns nach der Wahl über die Lage der CDU unterhalten, das hat dazu geführt, dass er mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, in seinem Team Generalsekretär zu sein. Unter der Prämisse, dass es auch eine stellvertretende Generalsekretärin gibt. Ich fand das eine gute Konstellation und habe nach ein wenig Bedenkzeit zugesagt.

Warum hat Merz Sie gefragt?

Ihm war wichtig, dass wir unterschiedliche Meinungen, die innerhalb der CDU Platz haben, zusammenführen. Ihm war wichtig, dass wir ein gesamtdeutsches Angebot auch personell unterbreiten und dass auch die Sozial- und Gesundheitspolitik eine Rolle spielen. Und ihm war wichtig, dass wir relativ schnell kampagnenfähig sind und sowohl die anstehenden Landtagswahlen im Auge haben als auch die Aktivierung der Parteibasis.

Dicht bei den Menschen vor Ort in Marzahn-Hellersdorf

Sind Sie kampagnenfähiger als andere, weil Sie Ihren Wahlkampf in Marzahn-Hellersdorf selbst gemanagt haben?

Politik in Marzahn-Hellersdorf zu machen, ist für mich keine Frage eines Wahlkampfstils. Es ist ein Politikstil, mit dem wir seit vielen Jahren sehr dicht an den Menschen vor Ort sind – und nicht zunächst parteipolitischen Streit suchen, sondern Lösungen für Probleme. Der Erfolg in einem schwierigen Umfeld hat sicherlich mit den Ausschlag dafür gegeben, dass Merz mich gefragt hat, ob ich in sein Team gehen möchte.

Ein schwieriges Umfeld scheint auch Ihr eigener Landesverband für Sie zu sein. Auf der Landesliste der CDU vor der Bundestagswahl ist Claudia Pechstein besser bedacht worden als Sie, der ehemalige Gesundheitssenator.

Ich habe mich bei meiner Bundestagskandidatur nicht darauf verlassen, dass ich über eine Landesliste abgesichert sein werde. So gut kenne ich die Berliner CDU dann auch nach 20 Jahren. Ich habe meine Kandidatur auf der Landesliste vielmehr als Angebot verstanden. Der Parteitag hat dann anders entschieden. Das ist demokratisch und daher zu akzeptieren. Daraufhin habe ich den Wählerinnen und Wählern in meinem Wahlkreis gesagt, dass sie jetzt entscheiden, ob ich sie im Bundestag vertreten soll, und nicht Delegierte auf einem CDU-Parteitag.

Staunen Sie selbst, dass die Berliner CDU immer noch so westlich geprägt ist?

Mein personelles Angebot und meine Aussagen dazu waren ja relativ klar. Die Wählerinnen und Wähler waren jedenfalls einen Schritt weiter und haben dafür gesorgt, dass erstmalig ein Abgeordneter aus Berlin in der Unionsfraktion ist, der im Ostteil der Stadt seinen Wahlkreis gewonnen hat. Das ist eine große Chance, aber auch eine große Verantwortung, in den kommenden vier Jahren den Erwartungen der vielen Wählerinnen und Wähler im Bezirk gerecht zu werden.

Auch bei der Abgeordnetenhauswahl haben Kandidaten der CDU im Berliner Osten gut abgeschnitten.

Ja, das ist ein besonderer Erfolg, den die CDU im Osten hatte, im Pankower Norden mit Johannes Kraft, mit Martin Pätzold und Danny Freymark in Hohenschönhausen und auch hier bei uns haben Katharina Günther-Wünsch, Christian Gräff und Alexander Herrmann ihre Wahlkreise direkt gewonnen. Ich habe den Eindruck, dass dieser Erfolg sehr wohl in der Berliner CDU wahr- und aufgenommen wird. Es gibt jetzt mit Dirk Stettner und Danny Freymark zwei Parlamentarier aus dem Ostteil der Stadt, die im CDU-Fraktionsvorstand im Abgeordnetenhaus sitzen. Lassen Sie mich es so sagen: Die Wählerinnen und Wähler haben der Union einen Schubs gegeben, etwas gesamtdeutscher, gesamtberlinerischer zu denken.

Es sind alles Männer, mit ähnlichem Alter und ähnlicher Biografie wie Sie. Bildet man da ein Netzwerk?

Also, erstens sind es nicht nur Männer. Es gibt auch Katharina Günther-Wünsch, eine starke Frau, die in Kaulsdorf-Mahlsdorf gewonnen hat. Zweitens kennen wir uns alle schon länger und tauschen uns zu den Erfahrungen in unseren Wahlkreisen aus. Es ist ein ähnlicher Politikstil, den wir haben. Wir lernen voneinander. Und wir haben thematische Überschneidungen. Denken Sie an das Thema Ortsumfahrung Ahrensfelde oder die Tangentiale Verbindung Ost. Gerade diese ganzen Verkehrserschließungsfragen sind im Südosten und im Nordosten Berlins ähnliche Themen. Wir arbeiten eng mit den Bürgerinitiativen, mit den Verbänden zusammen, um dort die Probleme zu lösen. Und wir erleben alle eine Linkspartei, die früher eine aktive kommunalpolitische Verankerung hatte und heute einen Generationsumbruch erlebt.

Wie meinen Sie das?

Es gab und gibt einen Generationenwechsel von den alten, eher pragmatischen Linken hin zu den jungen „Revolutionären“ mit einer fast ausschließlichen Innenstadtorientierung. Wenn Sie sich anschauen, dass ich in Marzahn-Hellersdorf in allen Gebieten mit starken Wohnungsbaugenossenschaften bei den Erststimmen gewonnen habe, dann stellen Sie fest: Das war bis dato Kernland der Linken. Und warum gibt es diesen Wechsel? Weil die Wähler sagen, die Bildungspolitik, die Mietenpolitik, die Verkehrspolitik, die die heutige Linke in Berlin unterstützt, hat mit unseren Sorgen und Einschätzungen am östlichen Stadtrand nichts zu tun.

Wollen Sie die Themen, die Sie erwähnt haben, auch auf Bundesebene heben?

Es ist maßgeblich für unsere Akzeptanz und unseren Erfolg, dass wir dicht an den eigentlichen Sorgen und Nöten der Bürger bleiben müssen und Lösungsvorschläge entwickeln. Aber die sind im ländlichen Raum in Thüringen andere als in Berlin am Stadtrand. Und diese kommunalen Themen sind nur ein Ausschnitt dessen, was im Bund eine Rolle spielt. In der Bundespolitik geht es auch um sicherheitspolitische und außenpolitische Fragen, um unsere Rolle in Europa.

Weil Sie Thüringen erwähnen: Auch auf Bundesebene sind Ost und West in Ihrer Partei nicht immer einer Meinung. Wollen Sie die CDU stärker einen?

Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass wir innerhalb der CDU in einer Streitsituation zwischen Ost und West sind. Ich habe den Eindruck, dass die Mitglieder und vielleicht auch viele unserer Wählerinnen und Wähler sich einen klareren Kurs von uns wünschen. Sie wollen wieder verstehen: Wofür steht die Union? Wir haben auf einige gesellschaftspolitische Fragen in diesem Wahlkampf keine überzeugenden Antworten gegeben. Etwa auf die nach der Zukunft der sozialen Sicherungssysteme, nach Lösungen für die Kinderarmut oder auf die Wohnungsfrage in den Ballungsräumen.

Warum wissen viele Wähler nicht mehr, wofür die Union steht?

Es liegt in der Natur der Sache, dass in einer Koalition der Kompromiss häufig vorweggenommen wird. Der sehr ruhige und ausgeglichene Führungsstil der Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auch dazu geführt, dass man die klare Linie der Union vor der Diskussion, vor der Findung eines Kompromisses nicht immer erkannt hat. Weil es zuvor eben keine klare Kante gab.

Mit Ihnen würde es mehr klare Kante geben?

Das will ich nicht ausschließen. Dazu kommt aber auch, dass man in der Opposition nicht gezwungen ist, Kompromisse einzugehen. Die Oppositionsrolle gibt uns jetzt die Freiheit, den Menschen CDU pur anzubieten.

Friedrich Merz bewirbt sich zum dritten Mal um den Parteivorsitz. Beim letzten Mal sagte er noch: Klar bin ich fürs Team, solange ich der Chef bin. Jetzt stellte er sich und Sie mit den Worten vor: Wir sind das Team. Was ist passiert?

Jeder von uns entwickelt sich weiter. Es wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre. Es war auch einer der Gründe, warum ich gern gesagt habe, dass ich Teil seines Teams werde. Ich spüre den festen Willen bei ihm, eine Teamlösung zu suchen und ein breites Integrationsangebot an die Partei zu machen. Allein durch die Mitgliederbefragung sind fast 8000 Menschen neu in die CDU eingetreten. Das zeigt, dass viele Vertrauen haben, dass es uns gelingen kann, Mitglieder zu Entscheidern zu machen. Diese Mitgliederbefragung wird übrigens keine Eintagsfliege bleiben, wenn Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden gewählt wird. Auch künftig werden wir die Mitglieder direkt einbinden, wenn es um wesentliche inhaltliche oder auch personelle Fragen geht.

Merz kommt im Osten gut an. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Weil Friedrich Merz eine klare Sprache spricht. Und weil ihm das wirtschaftliche Erstarken der neuen Bundesländer immer ein wichtiges Anliegen war. Er war dort in den letzten Jahren viel unterwegs. Auch in der Zeit, als er nicht Fraktionsvorsitzender war. Er hat sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt, in Thüringen Gedanken darüber gemacht, wie Standorte wiederbelebt und Regionen gestärkt werden können.

Wenn Sie Generalsekretär werden, können Sie sich dann überhaupt noch im Bundestag für Marzahn-Hellersdorf einsetzen?

Bevor ich die Aufgabe im Team von Friedrich Merz angenommen habe, war die Abwägung: Behindert das meine Arbeit für den Wahlkreis? Und im Ergebnis sage ich: Nein. Das ergänzt sich gut. Wir brauchen jemanden im Bund, der auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen über die dringenden Infrastrukturprojekte sprechen kann. In der Funktion als Generalsekretär ist man da gewiss nicht schwächer.

Mehr als 80 Hausarztsitze sind am östlichen Stadtrand nicht besetzt

Was wollen Sie konkret für den Bezirk erreichen?

Wir haben das größte Gewerbe- und Industriegebiet Berlins, das nach Entwicklung ruft. Wir brauchen in Marzahn – ähnlich wie in Adlershof und Buch – zwingend einen wissenschaftlichen, einen universitären Kern als Leuchtturm, um den herum sich dann auch weitere Unternehmen ansiedeln. Dafür muss man mit den Verantwortlichen im Bund im Gespräch sein. Welche Forschungseinrichtung könnte es geben? Wenn etwas nach Berlin kommt, dann möchten wir es in Marzahn haben. An diesen Standort, den Clean Tech Businesspark, in den ja auch schon viele Bundesfördermittel geflossen sind. Darüber hinaus gibt es das Problem der ärztlichen Versorgung für die Menschen hier, das ist bei uns am Stadtrand ähnlich groß wie im ländlichen Raum. Der Facharzt für Allgemeinmedizin fehlt zu häufig. Wir haben am östlichen Berliner Stadtrand mehr als 80 Hausarztsitze, die derzeit nicht besetzt sind. Hier Lösungen zu finden, ist wichtig.

Glauben Sie, dass Sie Gehör finden? Als Neuling und in der Opposition?

Wer seinen Wahlkreis direkt gewonnen hat, wird nicht in der allerletzten Reihe im Deutschen Bundestag Platz nehmen. Wenn man nicht regiert, ist es natürlich schwerer. Aber ich bin ja dafür bekannt, dass ich parteiübergreifende Sachbündnisse aufbauen kann. Insofern glaube ich, dass man mit den Verantwortlichen der neuen Regierung durchaus ins Gespräch über die Herausforderungen am östlichen Stadtrand Berlins kommen kann.

Sie haben in Marzahn-Hellersdorf gewonnen, ohne Ihr Parteibuch zu betonen. Auch auf Ihren Plakaten war das CDU-Logo kaum zu finden.

Politisches Vertrauen wird von Personen gewonnen oder verloren. Und dass ich für die CDU stehe, das weiß, glaube ich, hier jeder. Es gab übrigens auf allen meinen Plakaten ein CDU-Logo. Ich habe es nicht wie Gregor Gysi weggelassen. Aber richtig ist, wir haben auch viel Vertrauen und Zustimmung bei Menschen gewonnen, die sonst nicht die CDU wählen.