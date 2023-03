Wenn Kinder töten: Strafmündigkeit ab zwölf Jahren?

Am Mittwochabend haben Freunde und Angehörige die zwölfjährige Luise aus Freudenberg mit einer Trauerfeier verabschiedet. Ein weißer Sarg, viele rosafarbene Rosen – die Bilder aus Nordrhein-Westfalen waren überall in Deutschland zu sehen. Wer wollte, konnte die teilnahmsvollen Worte des Gemeindepfarrers lesen.

Luise starb durch eine dieser Taten, die einen ratlos zurücklassen. Nicht weil Luise jung war, sondern weil die Täterinnen Kinder sind. Luise ist – so die bisherigen Ermittlungsergebnisse – vor eineinhalb Wochen an Messerstichen aus den Händen ihrer Freundinnen gestorben, zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren. Eine solche Tat erscheint grausam und unbegreiflich.

Darüber hinaus werden die Umstände für die Öffentlichkeit weiterhin im Ungefähren bleiben, weil die zuständige Staatsanwaltschaft sich mit Verweis auf die Strafunmündigkeit der mutmaßlichen Täterinnen zu Motiven nicht detailliert äußern will. Es war wohl eine Art Racheakt nach einem Streit, das ist alles, was man weiß außerhalb von Ermittlerkreisen und Angehörigen.

Die rätselhafte Tat mit einem besonders jungen Opfer hat nun allerdings eine Debatte zur Folge, die weit über die eigentliche Tat hinausgeht. Das Thema: Strafunmündigkeit. Es gibt Wünsche nach einer Absenkung der Grenze auf 12 oder 13 Jahre. Vor allem im Internet werden solche Forderungen erhoben – zumeist mit hasserfüllten Worten gegen die beiden Täterinnen verknüpft.

Es gibt die Forderungen aber auch aus der Union und bei der AfD. Letztere hält eine solche Absenkung für unumgänglich – wohl aber aus recht fragwürdigen politischen Motiven. Und vor allem vollkommen unabhängig von der Frage, ob das in irgendeiner Weise sinnvoll wäre.

Dieser Frage sollte man sich aber stellen. Nicht umsonst ist im Strafgesetzbuch geregelt, dass Kinder unter 14 Jahren strafunmündig sind. Sie können nicht angeklagt und auch nicht bestraft werden, egal, was sie getan haben. Kinder und Jugendliche sind in der Entwicklung. Sie können nicht im selben Maß wie Erwachsene Konsequenzen ihres Handelns abschätzen. Bei Minderjährigen geht es um Erziehung und nicht um Strafe.

Zuständigkeit von Jugendämtern und Familiengerichten

Das bedeutet allerdings nicht, dass es hier keine staatliche Zuständigkeit gäbe. Um jugendliche Täter kümmern sich Jugendgerichte. Bei Kindern sind Jugendämter und Familiengerichte zuständig. Konsequenzen gibt es durchaus. Das Jugendamt prüft nach einer Tat wie in Freudenberg, ob erzieherische oder therapeutische Maßnahmen sinnvoll sind, ob die Eltern mit der Erziehung überfordert sind, ob Fehler gemacht wurden, ob die Kinder in Obhut genommen werden müssen. Das Sorgerecht kann entzogen und eine Heimunterbringung angeordnet werden.

Bei den Forderungen nach Strafe muss man sich die Frage stellen, was man damit erreichen will. Geht es darum, solche Taten zu verhindern? Wer jemals Kinder beobachtet hat, weiß allerdings, sie denken, während sie etwas tun, nicht an Konsequenzen. Mit der Androhung von Strafe sind sie in einem solchen Moment sicher nicht zu erreichen. Genauso wenig sinnvoll erscheint am Beispiel Freudenberg der Gedanke, durch Strafen Wiederholungstaten zu verhindern. Das Leben der betroffenen Familien dürfte sich durch diese Taten auch ohne Strafrecht vollkommen verändert haben.

Worum geht es aber dann? Der Verdacht liegt nahe, dass mit dem Ruf nach Strafe die eigene Hilflosigkeit überwunden werden soll. Dazu ist allerdings das Strafrecht nicht da.