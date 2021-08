Berlin - Der frühere Innenminister Otto Schily hat einmal gesagt, dass Wahrheit in der Politik ein Annäherungswert ist. Im Klartext bedeutet das, dass Politikerinnen und Politiker lügen müssen, weil die ehrliche Antwort als wenig sachdienlich erachtet wird.

Im Wahlkampf verstärkt sich dieser Sachzwang natürlich enorm. Das war am Sonntag sehr schön im ersten bundesweit beachteten TV-Triell der Kanzlerkandidaten zu beobachten. Auch einen Tag später ist es unmöglich herauszufinden, wer wirklich gewonnen hat. Die Anhänger von Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz jedenfalls sind fest davon überzeugt, dass Annalena Baerbock beziehungsweise Armin Laschet beziehungsweise Olaf Scholz weit vor den jeweils anderen lagen. Man konnte das auf Twitter schon während der Sendung gut verfolgen. Es ist ohnehin völlig egal, wer die meisten Punkte gemacht hat. Wir haben ja noch zwei solcher Veranstaltungen vorn uns, denen ein bisschen Spannung nur guttun kann.

Allerdings ist bei dem ganzen Wahlkampf- und Beifallsgetöse eine große Gemeinsamkeit der Konkurrenten nahezu völlig untergegangen. Dabei ist das doch die wichtigste Erkenntnis des Sonntagabends gewesen: Baerbock, Laschet und Scholz sind in Angst vereint - in Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Oder genauer gesagt davor, dass wir noch vor dem 26. September merken, dass da eine Gleichung ganz offensichtlich nicht aufgehen kann.

Die Gleichung lautet: Alles muss anders werden, aber niemand muss sich oder sein Verhalten ändern. Keiner muss verzichten, wenn wir den Klimawandel bekämpfen. Besser noch: Niemand zahlt drauf! Wenn das alles so leicht zu haben ist, fragt man sich schon, warum die Politik das Problem erst jetzt angeht. Falls es denn ernst gemeint ist mit dem Primat der Klimapolitik. Man hat da so seine Zweifel.

Der Klimaschutz ist die heiße Kartoffel dieses Wahlkampfes. Jeder, der sie in die Hand nimmt, will sie am liebsten ganz schnell weiterreichen. Bloß nicht zu konkret werden. Man sieht das vor allem bei Armin Laschet. Die Union hat das Probleme lange vor sich hergeschoben. Jetzt, wo das keine Option mehr ist, klingt vieles nach dem berühmten Pfeifen im Wald. Armin Laschet sprach am Sonntagabend beschwörend davon, dass Deutschland ja das Land der Tüftler und Erfinder sei. Als ob er ernsthaft damit rechnet, dass da gerade irgendjemand irgendwo in seinem Keller oder der Garage eine Maschine zusammenschraubt, die uns das ganze CO2 aus der Atmosphäre absaugen hilft - und die unangenehme Debatte darüber gleich mit.

Olaf Scholz wiederum tut so, als ob unter den vielen Verordnungen, die er im Laufe seiner jahrzehntelangen Mitregierungszeit mit ausformuliert hat, eine dabei ist, die auch den Klimawandelt reguliert – mit Respekt, versteht sich. Dann schauen beide erwartungsvoll zu Annalena Baerbock, die den beiden älteren Herren aber nicht den Gefallen tun will, die Grünen wieder als Verbotspartei zu präsentieren. Da können die RTL-Moderatoren noch so lange nachbohren, doch auf die Frage, wer denn nun auf was verzichten müsse, will keiner antworten. Und natürlich schon gar nicht ehrlich. In allen Köpfen sieht man es förmlich pochen: Den Bürgern bloß nicht zu viel zumuten. Das Wort Verzicht darf niemand in den Mund nehmen, der eine realistische Chance auf den Wahlsieg behalten will.

Dabei ahnen wir doch alle längst, dass wir aus der Nummer nicht ohne Verluste herauskommen werden. In Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen haben viele Menschen bei der Flutkatastrophe sogar den höchsten Preis für den Klimawandel bezahlt - mit ihrem Leben. Wie könnte angesichts dieser Katastrophe noch irgendjemand ernsthaft kleinliche Verteildiskussion führen? Wenn man jetzt nicht ehrlich über die anstehenden Veränderungen und auch über Verzicht diskutiert, wann dann?

Natürlich muss auch die Klimapolitik sozial gerecht organisiert werden. Aber wer sagt denn, dass die Bevölkerung nicht bereit ist, etwas beizutragen, wenn die Transformation transparent organisiert wird? Das wird die Herausforderung mindestens der nächsten Legislaturperiode werden. Höchste Zeit also, endlich ehrlich darüber zu sprechen. Die beiden nächsten Trielle der Kanzlerkandidaten wären eine ideale Gelegenheit. Natürlich müssten die Sender dann auch den Mut haben, dem wichtigsten Thema die meiste Zeit einzuräumen.