Berlin - Man kann es natürlich so sehen, wie der Europaabgeordnete Nico Semsrott, der die erste Prognose nach Schließung der Wahllokale folgendermaßen kommentierte: „Die Große Koalition wurde von den Boomern bestätigt.“ Das Zitat soll hier am Anfang stehen, weil wir 2017 ja auch schon geglaubt haben, dass es alle möglichen Koalitionen geben wird, aber keinesfalls die Fortsetzung der bisherigen aus Union und SPD. Die Einschätzung war bekanntermaßen voreilig.

Daher erst mal das, das was sicher ist. Beide Spitzenkandidaten der (früheren) Volksparteien reklamieren die Regierungsbildung und damit das Kanzleramt für sich. Von Armin Laschet durften wir am Abend ein neues Wort lernen. Aus der Jamaikakoalition aus Union, Grünen und FDP machte er die „Zukunftskoalition“. Das ist insofern richtig, weil Laschet nur mit dieser Koalition eine Zukunft als Vorsitzender der CDU und die Chance auf die weitere politische Karriere im Bund behält. Sein Konkurrent Markus Söder, CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident mit Lust auf mehr, hat das schon mal auf seine Weise klargemacht. Er verwies darauf, dass die ersten Hochrechnungen die Union mit mehr Mandaten als die SPD sehen. Das allein ergebe schon mal einen eigenen Anspruch auf die Führung, so Söder. Das kann man vornehm als Chuzpe bezeichnen. Man könnte es aber auch als pure Dreistigkeit beschreiben.

Die Momentaufnahme vom frühen Abend zeigte nämlich nur eines sehr deutlich: Die Ungerechtigkeit des neuen Wahlrechts wirkt sich womöglich auf die Kanzlerfrage aus. Das Reförmchen, auf das sich die große Koalition im vergangenen Sommer einigte, sieht nämlich ein Geschenk an die CSU vor: Sie bekommt drei Überhangmandate, die nicht zu Ausgleichsmandaten bei den anderen Fraktionen führen. Sollte es das gleiche Wahlergebnis für SPD und Union geben, bekommt letztere also einen ungerechten Vorsprung. Um daraus einen berechtigen Führungsanspruch abzuleiten, muss man wohl wirklich Markus Söder heißen. Der freute sich am Abend jedenfalls schon mal auf die künftigen Sitzungen des Koalitionsausschusses, an denen er als CSU-Vorsitzender natürlich teilnehmen werde. Armin Laschets Lächeln wirkte in diesem Moment eher gequält.

Aber es kommt jetzt sowieso auf die nicht mehr ganz so kleineren Parteien an. Egal, ob Jamaika-Koalition oder Ampel-Koalition: Bei beiden müssen FDP und Grüne mit an Bord sein. Die beiden Parteien werden nicht darauf warten, dass einer der möglichen Kanzler sie anruft, sondern untereinander schon mal reden. Man muss darauf hoffen, dass dabei nicht Christian Lindner die Führung übernimmt, so staatsmännisch wie er sich am Abend bereits präsentierte. Vielleicht wirkte das aber auch nur deshalb so unangenehm, weil er sich bei seiner Rede vor den Parteifreunden ausschließlich mit Männern umgab.

Die Grünen indes fanden am Wahlabend zu alter Stärke zurück. Annalena Baerbock wirkte gelöst, fast erleichtert. Sie erklärte vor den Parteimitgliedern, dass man den Höhenflug zwar nicht geschafft, aber dennoch das beste Bundesergebnis jemals eingefahren habe – und dass man an ihren Fehlern gescheitert sei. Doch die Bundestagsfraktion hat ihre Mandate fast verdoppelt, das versüßt die Niederlage. Vielleicht sind die beiden Grünen-Chefs im Duo ja wirklich besser als einzeln. Am Sonntagabend jedenfalls wirkten beide so, als könnten sie es kaum abwarten, jetzt mit der Sacharbeit zu beginnen. Und das kann Deutschland nach dem seltsamen Wahlkampf und dem Ende der Ära Merkel wirklich brauchen: Einen Koalitionsvertrag, der die nötigen Veränderungen einleitet. Wer Kanzler wird, sieht man dann schon.