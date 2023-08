Wer Spitzensteuern zahlt, ist noch lange nicht reich

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, will Milliarden in die soziale Infrastruktur Deutschlands investieren – bezahlen sollen das die Spitzenverdiener. Wenn es nach Fahimi geht, soll dafür der Höchststeuersatz von derzeit 42 auf 49 Prozent angehoben werden.

„Wir sind im Pflegenotstand, wir laufen auf eine Bildungskatastrophe zu, wenn nicht endlich mehr investiert wird“, sagte Fahimi im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Im Gesundheitswesen klappen uns die Krankenhäuser zusammen, wenn jetzt die Weichen nicht richtig gestellt werden.“

Damit hat Fahimi grundsätzlich recht: Tatsächlich befindet sich nicht nur die soziale Infrastruktur unseres Landes in einem beklagenswerten Zustand. Wer in Berlin derzeit eine öffentliche Dienstleistung in Anspruch nimmt, hat nicht den Eindruck, sich in der Hauptstadt der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt zu bewegen. Darunter leiden vor allem diejenigen, die auf ein funktionierendes Gemeinwesen besonders angewiesen sind: arme Menschen. Die Bahn kommt zu spät, Termine beim Facharzt sind auf Monate ausgebucht, Bürgerämter lassen ihre „Kunden“ Schlange stehen – überall knirscht es.

Fahimis Vorschlag trifft also einen Nerv und ist trotzdem grundfalsch: Denn Arbeitseinkommen sind in Deutschland ohnehin schon zu hoch besteuert. Deutschland ist bei der kombinierten Steuer- und Abgabenbelastung Spitzenreiter unter den Industriestaaten – nur der belgische Staat greift seinen Bürgern tiefer in die Tasche. Zur Erinnerung: Die Spitzensteuer zahlt, wer als Alleinstehender mehr als 61.972 Euro verdient (bei Ehepaaren sind es 117.194 Euro). Das sind etwa 3 Millionen Menschen und damit etwa 7 Prozent aller Steuerpflichtigen in Deutschland.

Gerade in der Autoindustrie werden Spitzengehälter gezahlt.

Dank Nacht-, Wochenend- und Überstundenzuschlägen sind auch einige Facharbeiter darunter, die von Fahimis DGB vertreten werden. Dazu kommt: Seit Jahren steigt der Anteil derjenigen, die in den Spitzensteuersatz „rutschen“. Das liegt nicht an etwaigen goldenen Tarifabschlüssen der Gewerkschaften, sondern es ist der profanen Tatsache geschuldet, dass die Steuertarife nicht mit der allgemeinen Teuerung Schritt halten. Die kalte Progression verwandelt die Deutschen in Spitzenverdiener – zumindest vor dem Finanzamt.

Verdienst ist nicht gleich Vermögen

Dass Fahimis Forderung trotzdem einigen Zuspruch ernten dürfte, liegt an einem Kategorienfehler: Wer den Spitzensteuersatz zahlt, gilt in Deutschland unabhängig von seinen sonstigen Lebensumständen als reich und kann deshalb ruhig mehr leisten. Dabei kann ein hohes Vermögen mit einem hohen Einkommen korrelieren – das muss es aber nicht. Eine Steuererhöhung führt deshalb nicht zu weniger Ungerechtigkeit in der Gesellschaft. Im Gegenteil: Eine hohe Steuer auf Erwerbseinkommen ist nicht nur leistungsfeindlich, sie kann auch die Ungleichheit in einer Gesellschaft zementieren.

Denn während Aktien und Immobilien mit der Zeit immer wertvoller werden, rückt das ursozialdemokratische Aufstiegsversprechen, nämlich es durch eigene Leistung zu Wohlstand zu bringen, in immer weitere Ferne. Am Ende droht ein Rentierstaat zu entstehen, in dem Innovationen gebremst und die Zukunft verschlafen wird. Wozu sich noch anstrengen, wenn das Erbe den einzigen Weg zum Wohlstand bildet?

Es ist keinesfalls ausgemacht, dass höhere Einkommensteuern zu einem leistungsfähigeren Staatswesen führen. Bereits 2020 stieg die Staatsquote auf über 50 Prozent. Im vergangenen Jahr summierten sich die Steuereinnahmen auf etwa 896 Milliarden Euro, dazu kommen noch die Abgaben an die Sozialversicherung. Dabei stellt sich die naheliegende Frage: Was passiert eigentlich mit diesem Geld? Warum gelingt es nicht schon heute, Krankenhäuser, Bürgerämter und Schulen ordentlich auszustatten?

Mehrarbeit für immer weniger Geld

Man muss nicht in die ferne Zukunft schauen, um zu sehen, dass Fahimis Vorschlag auf rein praktischer Ebene zu zusätzlichen Problemen führt. Mit höheren Steuern und Abgaben sinkt die Bereitschaft zu Mehrarbeit – nicht nur bei jungen Menschen: Zwei Drittel der Deutschen wünschen sich schon heute eine Viertagewoche.

Und: Durch überbordende Bürokratie und eine komplizierte Sprache ist Deutschland für hoch qualifizierte Einwanderer nicht besonders attraktiv – immer höhere Steuern entfalten zusätzlich abschreckende Wirkung. Warum soll man in ein Land einwandern, das einem die Hälfte des Einkommens durch Steuern und Sozialabgaben abknöpft, aber im Gegenzug wenig bietet, um die Abgabenlast zu rechtfertigen?