Polen: Aktuelle politische Entwicklungen – Die Zukunft der PiS, die Opposition und Präsident Duda

„Ein Triumph für die Demokratie!“ So bezeichnete Oppositionsführer Donald Tusk von der liberalen Partei KO (Bürgerkoalition) die polnische Parlamentswahl, die am 15. Oktober in Polen stattfand. Die demokratischen Oppositionsparteien – Liberale, Linke und gemäßigte Konservative – erhielten zusammen mehr Stimmen als die PiS-Partei („Recht und Gerechtigkeit“), die seit acht Jahren an der Macht ist. Die PiS verfügt im neuen Parlament nicht über genügend Abgeordnete, um eine Regierung zu bilden, auch nicht mit der rechtsextremen und anti-ukrainischen Partei „Konfederacja“.