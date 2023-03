Werner Graf kritisiert Klimaschutzpläne von CDU und SPD Grünen-Fraktionschef Werner Graf sieht die Ankündigungen von CDU und SPD zu Milliardenausgaben für den Klimaschutz in Berlin kritisch. Fünf bis zehn Milliard... dpa

Berlin -Grünen-Fraktionschef Werner Graf sieht die Ankündigungen von CDU und SPD zu Milliardenausgaben für den Klimaschutz in Berlin kritisch. Fünf bis zehn Milliarden in den Klimaschutz zu investieren, sei richtig und wichtig, sagte Graf am Mittwoch. „Woher das Geld kommt und welche konkreten Maßnahmen damit finanziert werden sollen, ist aber bisher noch komplett unklar.“