Wesener: Kostenschätzung für Enteignungen nicht aktuell Mehr als ein Jahr liegt der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsunternehmen in Berlin nun zurück. Ob die Vergesellschaftung tatsächlich ko... dpa

Berlin -Gut 14 Monate nach dem Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin hält Finanzsenator Daniel Wesener die amtliche Schätzung des Senats zu den möglichen Kosten für überholt. Die in den damaligen Abstimmungsunterlagen genannte Summe von 28,8 bis 36 Milliarden Euro für die Entschädigung der Wohnungskonzerne sei „vermutlich nicht mehr ganz up to date“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwochabend in einer von den Initiatoren des Volksentscheids organisierten Diskussionsrunde, über die der „Tagesspiegel“ berichtete.