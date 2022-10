Weser gegen Fristverlängerung für Grundsteuererklärung Wesener kontra Lindner: Der grüne Finanzsenator hält nichts vom Vorschlag des FPD-Finanzministers, die Abgabefrist für die Grundsteuererklärung nach hinten z... dpa

ARCHIV - Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen), Berliner Senator für Finanzen, auf einer Pressekonferenz. Annette Riedl/dpa/Archiv

Berlin -In Berlin hat bisher nicht einmal ein Viertel der Immobilienbesitzer die erforderliche Grundsteuererklärung abgegeben. Dennoch ist Finanzsenator Daniel Wesener (Grüne) dagegen, die am 31. Oktober endende Frist zu verlängern, wie es Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angeregt hat. „Die Finanzminister der Länder haben vereinbart, in der nächsten Woche den bisherigen Eingang der Erklärungen zur Grundsteuer zu bewerten und über das weitere Vorgehen zu beraten. Daran sollten wir auch festhalten“, sagte Wesener auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. „Für Berlin besteht keine Notwendigkeit, die Abgabefrist zu verlängern, die seit langem bekannt ist.“