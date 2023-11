Westen nervös: Schmiedet Erdogan eine Allianz mit dem Iran?

US-Außenminister Antony Blinken soll am 5. November überraschend zu einem Türkei-Besuch nach Ankara reisen. Das berichtet die regierungsnahe türkische Zeitung Sabah. Eine Bestätigung des US-Außenministeriums liegt noch nicht vor. Blinken soll demnach auch nach Jordanien reisen, um über die Lage im Nahen Osten zu beraten. Bisher hatte die Türkei in den Planungen der US-Regierung noch keine Rolle gespielt. Nun will Blinken offenbar auslosten, wo der Nato-Partner Türkei im Konflikt zwischen Israel und der arabischen Welt steht. Es gibt durch Anhaltspunkte für Washington, beunruhigt zu sein. Erst vor wenigen Tagen hatte Blinken mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan telefoniert. Laut Mitteilung des US-Außenministeriums gab es in dem Gespräch offenbar keine Annäherung im Bezug auf die Hamas: Für den Westen ist die Gruppe spätestens seit dem Massaker vom 7. Oktober eine „barbarische“ Terrorvereinigung. Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnete die Truppe dagegen als „Freiheitskämpfer“.

Der Westen hat im Gaza-Krieg Schwierigkeiten mit dem Kurs des türkischen Präsidenten: „Die Ausrichtung ist völlig unklar, mal will Erdogan Vermittler in dem Konflikt sein, dann schlägt er extrem bedenkliche, anti-israelische Töne an“, sagte ein Spitzendiplomat aus einem EU-Staat der Berliner Zeitung. Die EU-Diplomaten halten sich allerdings offiziell mit Kritik an der Türkei zurück. Am Donnerstag fand in Berlin ein Treffen von EU-Außenministern zur EU-Erweiterung statt, an der auch der türkische Spitzendiplomat teilnahm. Im Vorfeld war jedoch zu hören, dass niemand beabsichtige, die türkische Seite mit Kritik wegen der antiisraelischen und antiwestlichen Aussagen Erdogans zu konfrontieren. Man wolle lieber in Erfahrung bringen, welche Position Ankara nun wirklich in dem Konflikt einzunehmen gedenke.

Erdogan will den Krieg in Gaza nutzen, um seine Position in der muslimischen Welt zu stärken. Dazu gehört auch ein beständiger Kontakt mit dem Iran. So empfing Erdogan am Mittwoch in Ankara den iranischen Außenminister Hossein Amirabdollahian. Während des Treffens würdigte Amirabdollahian laut der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur IRNA „Erdogans starke Unterstützungserklärung für das palästinensische Volk und seinen Kampf gegen das zionistische Regime“. Der iranische Außenminister wiederholte seine früheren Warnungen, dass sich der Konflikt auf andere Teile der Region ausweiten könnte, wenn Israel „seinen Krieg gegen die Menschen in Gaza nicht einstellt“. Er bezeichnete die USA als Hauptverursacher der Eskalation der Gewalt im Nahen Osten.

Erdogan seinerseits ging auf sein jüngstes Telefonat mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi ein. Er sagte, die Priorität der Türkei bestehe darin, die Angriffe auf Gaza zu beenden und die Blockade aufzuheben, um humanitäre Hilfe leisten zu können.



Erdogan habe laut den Iranern auch der Idee zugestimmt, die Organisation für islamische Kooperation (OIC) zusammenzurufen. Diese in Saudi-Arabien ansässige Staatengruppe will sich über die Möglichkeit eines einheitlichen Vorgehens in dem Konflikt austauschen. Der iranische Außenminister war zu diesem Zweck auch nach Katar gereist. Die Kataris sind einer der größten Finanziers der Hamas.

Der Westen muss auch ihnen gegenüber Zurückhaltung üben, weil sich Katar als Vermittler in der Freilassung der 239 Geiseln angeboten hat. Allerdings scheint eine der Schwierigkeiten darin zu bestehen, dass die Geiseln auch von anderen Gruppierungen als der Hamas entführt worden sein sollen und die Hamas daher behauptet, nicht über das Schicksal aller Geiseln bestimmen zu können. Amirabdollahian sagte laut IRNA, dass er mit katarischen Beamten politische Initiativen zum Gazastreifen besprochen habe, darunter eine, die einen vorübergehenden Waffenstillstand fordert, damit humanitäre Hilfe in großem Umfang in die vom Krieg betroffene Region gelangen kann. Darüber hinaus soll auch die Freilassung ziviler Gefangener verhandelt werden. Es gehe um einen Gefangenenaustausch einschließlich der Freilassung weiblicher palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen.

Der Golfstaat Bahrain hat unterdessen seinen Botschafter aus Israel abberufen. Gleichzeitig bestätigte das bahrainische Parlament laut dpa am Donnerstag, dass der israelische Botschafter das Königreich verlassen habe. Alle Wirtschaftsbeziehungen mit Israel wurden demnach eingestellt. Bahrain bekräftigte seine „feste Unterstützung für die palästinensische Sache“, hieß es. Israel dementierte am Donnerstag die Berichte über eine Abberufung seines Botschafters in Bahrain sowie des bahrainischen Botschafters in Israel. Ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem teilte mit, es gebe „keine Mitteilung oder Entscheidung der Regierung in Bahrain und der israelischen Regierung, die Botschafter der Länder abzuberufen“. Die Beziehungen beider Länder seien stabil.



2020 hatten Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als erste Golfstaaten ein Abkommen zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel unterzeichnet. Die Annäherung richtete sich vor allem gegen den schiitischen Iran, den auch die Emirate als Gefahr betrachten. Bis dahin unterhielten von den arabischen Staaten nur die Nachbarländer Ägypten und Jordanien diplomatische Beziehungen zu Israel.