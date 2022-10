WHO: Corona, Krisen, Konflikte werfen Welt um Jahre zurück Durch zahlreiche Krisen bleiben weltweit Bemühungen um bessere Ernährung, Gesundheit und Bildung auf der Strecke. Besonders leiden darunter Kinder und Frauen... dpa

ARCHIV - Hunger und Armut seien gestiegen, und es gebe klare Anzeichen für einen Anstieg der Verheiratung Minderjähriger, häusliche Gewalt, sowie Depressionen und Angst unter Heranwachsenden, heißt es in dem WHO-Bericht. Brian Inganga/AP/dpa

Berlin/Genf -Die Corona-Pandemie sowie Konflikte und Krisen haben Bemühungen, weltweit mehr Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen, zurückgeworfen. Besonders betroffen seien Kinder und Frauen, berichtete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag bei der Konferenz Global Health Summit in Berlin.