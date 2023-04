Widerspruch einlegen? So sollten Immobilienbesitzer auf den Grundsteuerbescheid reagieren

Die meisten Grundstückseigentümer haben ihren Widerstand am Ende dann doch aufgegeben und die unbeliebte Grundsteuererklärung gemacht. So sieht es jedenfalls in Berlin aus. 90 Prozent aller Anträge seien eingegangen, gibt die Senatsfinanzverwaltung auf Anfrage der Berliner Zeitung aktuell an. Genau genommen waren es am Montag nach Informationen der Verwaltung 89,9 Prozent. Insgesamt erwartet die Verwaltung 863.541 Erklärungen.