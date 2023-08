Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gerät in der Warburg-Affäre abermals in Erklärungsnot. Diesmal sind es E-Mails aus seinem engsten Umfeld, die einem Bericht des Stern zufolge neue Fragen zu seiner Rolle in der Steueraffäre um die Hamburger Warburg-Bank aufwerfen. Wie das Magazin berichtete, konnte Scholz’ Büroleiterin den Kalendereintrag nicht finden, mit dem der frühere Hamburger Bürgermeister zuvor ein Treffen mit dem damaligen Warburg-Miteigentümer Christian Olearius im November 2017 bestätigt hatte.



Für die Opposition ist das ein weiterer Grund, an der Ehrlichkeit des Kanzlers zu zweifeln. Sowohl die Union als auch die Linke kritisieren Scholz für seinen Umgang mit den Vorwürfen.

„Die jüngsten Enthüllungen in der Steueraffäre Scholz-Warburg beschädigen die Glaubwürdigkeit des Bundeskanzlers weiter“, sagt der CDU-Abgeordnete Matthias Hauer der Berliner Zeitung. Sie seien nur die Spitze einer ganzen Reihe von brisanten Enthüllungen. Scholz sollte „schnellstmöglich für Transparenz sorgen und erklären, wie er einen Termin, der offenbar in keinem dienstlichen Kalender vermerkt war, bestätigen konnte, obwohl er vorgibt, keinerlei Erinnerung an eben diesen Termin zu haben“.

In der Warburg-Affäre geht es um den Verzicht der Stadt Hamburg auf die Rückforderung millionenschwerer Steuererstattungen, die das Institut zu Unrecht erhalten hatte. Scholz war zu der Zeit Erster Bürgermeister der Hansestadt. Er hat Treffen mit Olearius bestätigt, hat aber nach eigenen Angaben keine konkrete Erinnerung mehr an den Inhalt der Gespräche.

Laut dem Bericht des Stern fehlten offenbar die Kalendereinträge zu den Treffen. „Das irritiert mich“, schrieb Büroleiterin Jeanette Schwamberger den Angaben zufolge im April 2021 an den Scholz-Vertrauten und heutigen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt sowie an den heutigen Regierungssprecher Steffen Hebestreit. „Ich habe noch nie einen Termin mit Olearius von November 2017 im Kalender gesehen. Auch nicht einen Termin im Oktober 2017. Das ist alles merkwürdig, aber wir sind alle Kalender durch.“



Wie der Stern unter Berufung auf die E-Mails zwischen den Scholz-Mitarbeitern weiter berichtete, schrieb Schmidt zurück: „Termin war im November 2017. Und ich erinnere auch, dass wir das gesehen hatten.“

„Wie Bodyguards“: Linke zeigt sich enttäuscht von Grünen und FDP

„Lügen haben kurze Beine. Die Widersprüche werden immer größer“, sagt der finanzpolitische Sprecher der Linke-Fraktion, Christian Görke, der Berliner Zeitung. „Erst will Scholz den Kalender in Vorbereitung auf die Befragungen 2020 nicht geprüft haben, obwohl das jeder Kreistagspolitiker in Vorbereitung gemacht hätte. Jetzt lässt sich der Termin 2017 nicht mehr im Kalender finden.“

Auch das Landeskriminalamt Düsseldorf konnte dem Bericht zufolge keinen entsprechenden Kalendereintrag finden. Die Behörde, die im Rahmen ihrer Ermittlungen ein damaliges E-Mail-Postfach von Scholz beschlagnahmte, habe dieses inzwischen ausgewertet. Für den 10. November 2017 seien acht Termine festgehalten, von 9 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, berichtete der Stern. Ein Termin mit Olearius sei nicht verzeichnet. Kanzler-Sprecher Steffen Hebestreit beantwortete Fragen bezüglich der E-Mails unter Verweis auf Zuständigkeiten dem Magazin zufolge nicht.

„Kein Wunder, dass die Mehrheit der Bevölkerung nach Umfragen nicht an die Erinnerungslücken des Kanzlers glaubt“, sagt der Linke-Abgeordnete Görke. „Nicht bei einem der bekanntesten, schwersten Privatbankiers der Stadt, der womöglich Hunderte Millionen an Steuern schuldet. Das alles zeigt nur, wie wichtig der Untersuchungsausschuss im Bundestag ist.“

Doch der Linke-Politiker sieht nicht nur den Kanzler, sondern auch die Koalitionspartner der SPD in der Pflicht: „Wirklich enttäuschend ist aber, dass sich Grüne und FDP, die in der letzten Legislatur Aufklärung wollten, jetzt wie Bodyguards vor den Kanzler schmeißen.“



Auch die Unionsfraktion fordert seit Monaten einen Untersuchungsausschuss zur Rolle von Scholz in der Warburg-Affäre. Dies wurde aber im Juli durch die Ampel-Parteien verhindert. CDU und CSU kündigten an, dagegen vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

„Die neuen Enthüllungen machen einmal mehr deutlich, weshalb der Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Steueraffäre Scholz-Warburg dringend erforderlich ist und warum die beispiellose Beschneidung der Minderheitenrechte durch SPD, FDP und Grüne so brisant ist“, sagt der CDU-Abgeordnete Hauer. Er ist Obmann der Union im Finanzausschuss. Die Vorgänge und die Informationspolitik des Kanzlers gegenüber dem Bundestag und der Öffentlichkeit könne „nur ein Untersuchungsausschuss auf Bundesebene umfassend untersuchen“.



Sollte der Untersuchungsausschuss bald eingesetzt werden, würde die Union nach dem Rotationsprinzip im Bundestag den Vorsitz übernehmen. In der Fraktion hat man sich auf Hauer als möglichen Vorsitzenden geeinigt.