Berlin probiert den Wasserkreislauf: Wie aus Abwasser wieder Trinkwasser werden soll

Das Wasser sprudelt und schäumt. Millionen kleiner Bläschen treiben an der Oberfläche. Die Brühe ist braun. „Rehbraun“, ergänzt Barbara Huetter und verleiht dem Wasser mit diesem Wort gleich einen viel angenehmeren Anschein. Erstaunlicherweise stinkt es auch gar nicht. Jedenfalls nicht an dieser Stelle, in einem enorm langen Becken, Linie sieben, Klärwerk Schönerlinde.