Berlin - Eine Botschaft des Tages kam von Jeremy Farrar. Der 60 Jahre alte Brite ist Infektiologe und hat am Montag beim World Health Summit gesprochen; beim globalen Gesundheitsgipfel in Berlin hat er als Direktor des Wellcome Trust mitdiskutiert. „Die Pandemie ist nicht vorüber“, hat Farrar gesagt. „Sie ist weit davon entfernt, vorüber zu sein. Wir befinden uns näher am Start als am Ende.“