Berlin - Nitzan Horowitz ist Israels Gesundheitsminister, Politiker also und daher Diplomat genug, um Deutschland keine Ratschläge für den Kampf gegen Corona zu erteilen. „Ich bin kein Experte für deutsche Angelegenheiten“, sagt der Vorsitzende der sozialdemokratischen Partei Meretz, „aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir uns in Israel schnell dafür entschieden haben, eine Booster-Impfung an die Bevölkerung zu verabreichen.“ Die dritte Schutzimpfung mit dem Präparat Biontech. Ende Juli war das.

Horowitz hat sich dieser Tage in Berlin aufgehalten, um seinem deutschen Kollegen Jens Spahn (CDU) und Vertretern des hiesigen Gesundheitswesens über die Erfahrungen der Israelis mit der vierten Infektionswelle zu berichten. „Wenn ich mir die Daten anschaue“, sagt der 56-Jährige, „befindet sich Deutschland jetzt an dem Punkt, an dem wir vor ungefähr drei Monaten waren.“ Die Zahl von Infektionen nahm sprunghaft zu, verdoppelte sich im Wochenrhythmus. Ende August verzeichnete Israel täglich mehr als 10.000 Erkrankungen, rund 600 Menschen wurden wegen eines schweren Verlaufs in einer Klinik behandelt. „Hätten wir nur einen Monat länger gewartet, wäre es zu sehr viel mehr Todesfällen gekommen, das ist sicher“, sagt Horowitz.

Der Minister nennt die dritte Dosis auf Englisch „Booster Shot“. Der hätte die gewaltige vierte Welle gebrochen. Zunächst erhielten alle Menschen über 60 Jahren ihren Booster Shot. „Das war nach etwa zwei Wochen geschafft“, sagt Horowitz. Israel hat lediglich 9,2 Millionen Einwohner. „Nach den alten Menschen waren alle anderen Altersgruppen dran.“ Inzwischen wird die dritte Biontech-Injektion auch an Heranwachsende ab zwölf Jahren verabreicht. „Kommende Woche diskutieren wir, ob ab fünf Jahren geimpft werden soll.“ Auch in Israel gibt es so etwas wie die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland: ein Expertengremium aus Medizinern.

Dritte Impfdosis senkt rasch die Zahl der Infektionen

Israel ist das erste Land weltweit, das den Booster Shot verabreicht hat. Eine wichtige Erkenntnis dabei: Bereits nach knapp zwei Wochen gingen die Infektionszahlen rapide zurück. Einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie zufolge sank die Zahl der Erkrankungen durch Covid-19 um den Faktor zehn, um den Faktor 20 sogar die Zahl der schweren Verläufe. Ähnliche Rückschlüsse zog auch die Firma Biontech aus ihren Daten. Zugleich ermittelten Wissenschaftler der Universität Haifa um Yair Goldberg eine nachlassende Wirkung des Vakzins nach fünf bis sechs Monaten. Bei älteren Menschen, die im März vollständig geimpft waren, ließ sich ein 60 Prozent höherer Schutz vor Corona nachweisen als bei jenen, die schon im Januar die zweite Dosis erhalten hatten.

Und noch einen wichtigen Effekt haben die israelischen Wissenschaftler entdeckt, Horowitz sagt: „Ungefähr zwei Wochen nach dem Booster Shot gab es einen signifikanten Anstieg der Immunität gegen das Coronavirus, der sehr viel stärker war, als das, was wir nach der zweiten Impfung feststellen konnten.“ Nebenwirkungen würden dagegen seltener auftreten, sagt der Minister. „Wir haben eine sehr stark zu vernachlässigende Zahl von Nebenwirkungen. Sie ist deutlich niedriger als nach der ersten und zweiten Impfung.“

Dennoch haben sich in Israel rund zehn Prozent der Bevölkerung nicht gegen Corona impfen lassen. „Die wenigsten aus ideologischen Gründen“, sagt Horowitz. „Die meisten kommen aus sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Sie haben generell einen erschwerten Zugang zum öffentlichen Gesundheitssektor.“ Die neue Regierung, eine Koalition von acht kleineren Parteien aus dem gesamten politischen Spektrum, habe das Problem erkannt – durch Corona. „Wir brauchen ein Gesundheitssystem, dass auf sozialer Solidarität basiert“, sagt der israelische Sozialdemokrat.

Beim akuten Problem, der Bekämpfung der Pandemie, hat sich die Koalition sofort vom Kurs der Vorgängerregierung unter Premier Benjamin Netanjahu verabschiedet. Die hatte das Land dreimal in einen Lockdown geschickt. „Wir bekämpfen die Krankheit, ohne das öffentliche Leben stark einzuschränken“, sagt Horowitz. „Die Schulen sind geöffnet geblieben, das wirtschaftliche Leben ging weiter, niemand musste wegen Corona entlassen werden.“ Die Kampagne zur dritten Impfung habe das möglich gemacht. Und die wiederum sei durch eine optimale Datenlage schnell genug angestoßen worden.

Vierte Corona-Welle: Ein Ereignis der Ungeimpften

Horowitz hat die zentrale Datenbank auf seinem Handy. Das Dashboard, die Sammlung von Diagrammen, Tabellen, Zahlenkolonnen. „Wir haben alle Daten zusammengefasst, stündlich aktualisiert: die Impfquote. Die Zahl der Geimpften seit sechs Uhr morgens. Die Situation in jedem einzelnen Krankenhaus, von allen Patienten, ohne Namen natürlich, nur als Zahl.“ Ein sehr effizientes Werkzeug sei das. „Die Verantwortlichen, die wir in Berlin getroffen haben, waren sehr interessiert an unserem System.“

Sie sammeln weiter fleißig Daten, die Israelis. Zum Beispiel darüber, wie lang der Schutz nach der dritten Impfung wirkt. In ein paar Monaten bekomme man auch auf diese Frage erste Antworten, sagt Horowitz. „Vielleicht wird eine vierte Impfung nötig sein. So wie es bei der Grippe ja auch der Fall ist.“ Kein Problem, meint der Minister: „Ich nehme schließlich auch jeden Tag Pillen.“

Ob er es auf den Lacher abgesehen hat? Ernst wird er jedenfalls, als er auf die aktuelle Corona-Lage zu sprechen kommt. „Seit wir mit dem Booster Shot begonnen haben, sind die meisten ernsten Fälle in unseren Kliniken, die meisten Leute auf den Intensivstationen und fast alle invasiv beatmeten Patienten nicht geimpft.“ Horowitz sagt: „Sehr schnell ist die vierte Welle ein Ereignis der Ungeimpften geworden.“