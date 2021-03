Berlin - Der Berliner Senat ist am Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um über das weitere Vorgehen in der Pandemie zu beraten.

Nach den Beschlüssen von Anfang des Monats müssten in der Hauptstadt eigentlich einige Lockerungen wieder zurückgenommen werden, da die Inzidenz seit einigen Tagen stadtweit wieder über 100 Infektionen innerhalb von sieben Tagen pro 100.000 Einwohnern liegt. Ist dieser Wert drei Tage lang überschritten, tritt eigentlich die sogenannte Notbremse in Kraft. Konkret bedeutet dies, dass Lockerungen wie etwa die Öffnungen im Einzelhandel, bei Kosmetikinstituten sowie Museen und Galerien wieder zurückgenommen werden müssten.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat in seiner Regierungserklärung am Donnerstag aber bereits erklärt, dass er nicht dazu tendiere, die gerade erst gewonnen Freiheiten wieder zurückzunehmen. Allerdings hatte er auch mehrfach erklärt, dass die steigenden Fallzahlen Anlass zur Beunruhigung seien. Gut möglich, dass für Geschäfte zumindest eine weiter verschärfte Maskenpflicht und weitere Hygienemaßnahmen kommen.

Mit weiteren Lockerungen ist angesichts der steigenden Infektionszahlen nicht zu rechnen. Berlin hat den jetzt noch bestehenden Lockdown bereits bis 24. April verlängert.

Ostern in Berlin: Wer darf sich mit wem treffen?

Geklärt werden muss noch, wie es mit den Kontaktbeschränkungen und Reiseregelungen zu Ostern aussieht. Die hatte die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) auf ihrer Sitzung Anfang der Woche den Ländern aufgetragen, über zusätzliche Maßnahmen zu entscheiden, wie etwa die Maskenpflicht bei Mitfahrern in Pkw, Ausgangsbeschränkungen und verschärfte Kontaktbeschränkungen.

Vorlage von Senatorin Breitenbach: Homeoffice-Pflicht und Wechselschichten für Betriebe

Müller hat am Donnerstag angekündigt, dass man Unternehmen zu mehr Testangeboten für ihre Beschäftigten, die nicht zu Hause arbeiten, verpflichten will. Außerdem kündigte Müller eine Pflicht für Unternehmen an, mehr Homeoffice-Angebote zu machen. Er hatte am Donnerstag gesagt, es sei nicht einzusehen, dass Schulen Wechselunterricht anbieten müssen, in den Betriebe die Möglichkeit von Wechselschichten aber nicht einmal geprüft werde. Dazu diskutieren die Senatorinnen und Senatoren nach Angaben von Teilnehmern eine Vorlage von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke), wonach Wechselmodelle und Homeoffice zur Pflicht gemacht werden sollen.

SPD-Gesundheitspolitiker: Wir müssen über Ostern in den Lockdown

Nach Ansicht des gesundheitspolitischen Sprechers der SPD-Fraktion, Thomas Isenberg, führt an einer Rücknahme der bisherigen Lockerungen kein Weg vorbei. „Im Licht der massiven dritten Welle muss in Berlin die Notbremse gezogen werden“, forderte er vor der Senatssitzung. „Das nicht zu tun, wäre ignorant. Da gäbe es nichts schönzureden.“

Die CDU-Fraktion forderte den Senat auf, der Berliner Wirtschaft Corona-Tests aus eigenen Beständen zum Selbstkostenpreis bereitzustellen. Denn eine Verpflichtung zu Testangeboten stelle viele Betriebe angesichts der schwierigen Beschaffungslage vor enorme Herausforderungen – organisatorisch wie auch finanziell.