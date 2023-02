Wie korrupt ist die ukrainische Regierung um Wolodymyr Selenskyj?

Auch mit Blick auf das Hubschrauberunglück am 18. Januar 2023 wird wegen Korruption ermittelt. Die EU macht jetzt Druck, korrupte Strukturen in der Ukraine zu bekämpfen. Alles nur Show? Eine Analyse.

Die EU setzt Wolodymyr Selenskyj unter Druck: Trotz des Krieges soll die Korruption in der Ukraine bekämpft werden. Pool Philip Reynaers/BELGA/dpa

Seit Jahren wird die Ukraine regelmäßig von Korruptionsskandalen erschüttert. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International belegt die Ukraine Platz 122 von 180. Auch aus diesem Grunde bleibt die Bekämpfung der Korruption eine zentrale Forderung der EU mit Blick auf den von Kiew angestrebten EU-Beitritt. Damit ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj gleichsam mit einem Krieg an zwei Fronten konfrontiert: Neben der Abwehr russischer Aggression muss sich die ukrainische Führung auch dem innenpolitischen Kampf gegen die Korruption stellen.

Wolodymyr Selenskyj (links) und Oleksii Reznikov. IMAGO/Pool /Ukrainian Presidentia

Intensivierung des Kampfes gegen Korruption

Im Visier der Korruptionsermittler steht aktuell der ukrainische Verteidigungsminister Oleksii Reznikov. Nach Berichten der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrainska Pravda soll der Verteidigungsminister von seinem Posten abberufen und durch den Leiter des ukrainischen Militärgeheimdienstes Kyrylo Budanov ersetzt werden.

Ob dieser Schritt auch angesichts der wohl bevorstehenden russischen Offensive tatsächlich gesetzt wird, bleibt freilich nach wie vor unklar. Die Vorwürfe gegen Verteidigungsminister Reznikov lassen sich auf Berichte von ukrainischen Investigativ-Journalisten über den Ankauf von Lebensmitteln für das ukrainische Militär zu deutlich überhöhten Preisen sowie den Erwerb von militärischer Ausrüstung von mutmaßlich minderer Qualität durch das Verteidigungsministerium der Ukraine zurückführen. Die mutmaßlichen Korruptionsvorwürfe im ukrainischen Verteidigungsministerium schlugen hohe Wellen und führten bereits zu Rücktritten mehrerer Gouverneure und hochrangiger Beamte.

Alle, die der Ukraine schaden, müssen festgenommen werden

Nicht zuletzt angesichts zahlreicher Vorwürfe von Investigativjournalisten haben die ukrainischen Behörden den Kampf gegen die Korruption verschärft. Über die vergangenen Wochen kam es zu einer ganzen Reihe von Hausdurchsuchungen und Entlassungen hoher Beamter; so beispielsweise wurden beinahe alle führenden Beamten des Zolldienstes der Ukraine aus dem Staatsdienst entlassen. Die ukrainischen Medien berichten über Hausdurchsuchungen im Verteidigungs- und Finanzministerium aufgrund laufender Ermittlungen über Veruntreuung in Millionenhöhe.

Überhaupt kam es seit Anfang Februar 2023 rund um den EU-Ukraine-Gipfel am 3. Februar 2023 und den Staatsbesuch der Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen in Kiew zu einer ganzen Reihe von Hausdurchsuchungen durch den ukrainischen Inlandsgeheimdienst (SBU) und das Staatsamt für Ermittlungen (DBR), eine ukrainische Strafverfolgungsbehörde mit Schwerpunkt auf Korruptionsbekämpfung. Wassil Maljuk, Leiter des Inlandsgeheimdiensts SBU, bezeichnete die gesetzten Maßnahmen als einen klaren Schlag gegen den inneren Feind. Allen, die der Ukraine Schaden zufügen möchten, seien Handschellen anzulegen, stellte Maljuk klar.

Der Ukraine-Gipfel im Februar 2023: Auf dem Bild zu sehen sind Selenskyj, Macron und Scholz. IMAGO/Julien Mattia / Le Pictorium

Ermittlungen gegen einen früheren Unterstützer Selenskyjs

Zu den prominentesten Korruptionsbekämpfungsfällen gehören Ermittlungen gegen den einst sehr einflussreichen Oligarchen Ihor Kolomojskyj, welcher als ein wichtiger ehemaliger Förderer des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gilt sowie den langjährigen Innenminister Arsen Awakow.

Nach Informationen des ukrainischen Inlandsgeheimdienstes (SBU) kam es zu Hausdurchsuchungen in den Räumlichkeiten des umtriebigen Oligarchen Ihor Kolomojskyj im Zusammenhang mit der Veruntreuung von rund 40 Milliarden Hrywnja (rund eine Milliarde Euro) durch das Management des größten ukrainischen Öl- und Gasproduzenten Ukrnafta und des Pipelinebetreibers Ukrtransnafta. Nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und Verhängung des Kriegsrechts wurden beide Unternehmen im November 2022 in den Staatsbesitz überführt.

Laut ukrainischen Medienberichten führt das Staatsamt für Ermittlungen (DBR), eine ukrainische Strafverfolgungsbehörde mit Schwerpunkt auf Korruptionsbekämpfung, offenbar auch Ermittlungen gegen Ihor Nasalyk, von 2016 bis 2019 Minister für Energie und Kohleindustrie. Dieser wird verdächtigt, in seiner Amtszeit die Ausschreibungen manipuliert zu haben und dadurch Staatsaufträge für Unternehmen des in Wien ansässigen ukrainischen Oligarchen Dmytro Firtasch in Gesamthöhe von rund 1,5 Milliarden Hrywnja (rund 40 Millionen Euro) abgeschlossen zu haben.

Korruptionsvorwürfe gegenüber Hubschrauberkauf

Die aktuell wohl prominenteste Hausdurchsuchung fand in der Wohnung von Arsen Awakow statt. Awakow bekleidete zwischen 2014 und 2021 das Amt des ukrainischen Innenministers und galt als einer der zentralen Entscheidungsträger im machtpolitischen System der Ukraine. Gegenüber den Medien gab Awakow bekannt, dass die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Hubschrauberabsturz von Browary stehen.

18.01.2023, Ukraine, Brovary: Einsatzkräfte tragen die Leiche einer Person, die bei einem Hubschrauberabsturz auf dem Gelände eines Kindergartens ums Leben kam. Sergei Chuzavkov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Am 18. Januar 2023 stürzte die Airbus-Maschine H225 Super Puma des ukrainischen Staatlichen Dienstes für Notfallsituationen mit dem ukrainischen Innenminister Denys Monastyrskyj an Bord im Kiewer Vorort in einen Kindergarten ab. Beim Hubschrauberabsturz kamen 14 Personen ums Leben, 25 weitere Menschen, darunter 11 Kinder, wurden teils schwer verletzt.

Zwischen 2018 und 2021 kaufte das ukrainische Innenministerium 21 Hubschrauber dieser Serie von Frankreich ein. Rund die Hälfte der gelieferten Hubschrauber waren zum Lieferzeitpunkt gebraucht und standen schon damals international unter schwerer Kritik wegen mutmaßlichen Produktionsfehlern. Der für den Kauf hauptverantwortliche damalige Innenminister Arsen Awakow soll von technischen Problemen gewusst und dennoch den Kaufverträgen zugestimmt haben. Die ukrainischen Behörden gehen nunmehr den Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit diesem Geschäftsabschluss intensiv nach.

Alles nur Show?

Der ukrainische Staatspräsident Wolodymyr Selenskyj zeigte sich bei einer Pressekonferenz mit den aktiven Ermittlungsschritten überaus zufrieden. Beamte, die grundlegende Anforderungen des Staates und der Gesellschaft nicht erfüllen können, sollten ihre Posten nicht besetzen. Die Rechtsstaatlichkeit könne jedoch nicht selten nur mit einem Wechsel in der Führung garantiert werden, betonte Selenskyj.

Die Kritiker bezeichnen die gesetzten Maßnahmen jedoch als unzureichend, ja als eine öffentlichkeitswirksame Show. Der Kiewer Politologe und Leiter des Zentrums für politische Forschung Wolodymyr Fesenko sieht im Gespräch mit Deutscher Welle einen direkten Zusammenhang zwischen dem demonstrativen Kampf gegen die Korruption und dem EU-Ukraine-Gipfel vom 3. Februar 2023.

EU will die Korruptionsbekämpfung

Sollte es die ukrainische Regierung mit dem EU-Beitritt ernst meinen, so bedürfe es greifbarer und nicht lediglich demonstrativer Ergebnisse der Korruptionsbekämpfung als eines der zentralen Kriterien für die Integration der Ukraine in die EU. Auch stünden die für den Anti-Korruptionskampf zuständigen Behörden in einem auffällig aktiven Austausch mit der Präsidialbüro.

Insbesondere weist Fesenko darauf hin, dass Selenskyj über eine breite öffentliche Unterstützung für die umfassenden Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen verfüge. Mykola Chawronjuk, Experte des ukrainischen Think Tanks Center for Political and Legal Reforms, widerspricht dem Vorwurf der mit Blick auf den EU-Ukraine-Gipfel lediglich demonstrativ gesetzten Maßnahmen.

Seines Erachtens seien den Eingriffen längere Ermittlungen der Behörden zur Beweissicherung illegaler Aktivitäten vorgelagert gewesen. Zudem würde eine bloße Vorspiegelung von Anti-Korruptionsmaßnahmen das Vertrauen der internationalen Partner in die ukrainische Regierung in einer entscheidenden Phase des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nachhaltig untergraben. Letzteres wäre besonders problematisch, deckt doch allein die finanzielle Unterstützung durch die USA und die EU nach Angaben des ukrainischen Finanzministeriums knapp 40 Prozent der Staatsausgaben ab. Die EU knüpft die Zahlungen an Reformen bei der Antikorruptionsbekämpfung und der Rechtsstaatlichkeit.

Kampf an zwei Fronten

Freilich kann die Lösung des jahrzehntealten, mit ihren Ursprüngen bis in die Sowjetepoche reichenden, gesamtgesellschaftlichen Korruptionsproblems der Ukraine nicht innerhalb von wenigen Jahren, geschweige denn wenigen Monaten erfolgen. Zumal diese Mammutaufgabe durch die russische Invasion keinesfalls einfacher zu lösen ist. Doch ungeachtet des Krieges konnten die ukrainischen Behörden im vergangenen Jahr beachtliche Erfolge feiern.

Schließlich sind alle jüngsten Korruptionsskandale durch ukrainische Investigativmedien aufgedeckt worden. Gerade diese Tatsache erweckt die Hoffnung, dass die ukrainische Gesellschaft sich der Lösung des Korruptionsproblems nachhaltig annehmen wird.

