Wie Russland versucht, die Ukraine als Täter darzustellen – und wie russische Intellektuelle mitmachen

Marina Ovsyannikova (R) hat in Russland gegen Putin protestiert. Dafür wird sie jetzt in ihrem Heimatland geschmäht. AFP/ALEXANDER NEMENOV

Wie der bösartige und tödliche Angriff auf die Strafkolonie Olenivka in der Region Donezk, in der viele gefangene ukrainische Kriegsgefangene festgehalten wurden, gezeigt hat, ist nur noch der Zynismus der offiziellen russischen Erklärungen der Ereignisse vor Ort schlimmer als die russischen Gräueltaten im laufenden Krieg. Sobald das Gefängnis durch mehrere Explosionen zerstört wurde, war das russische Staatsfernsehen zur Stelle und sendete Aufnahmen von verkohlten Überresten des Gebäudes und Leichenteilen. Und unter einer Reihe von unwahrscheinlichen Erklärungen gaben Putins Medien auch noch jene absurde Meldung heraus, laut derer das ukrainische Militär die Strafkolonie mit seinen eigenen Soldaten zerstört habe, um den aktiven Truppen die Botschaft zu übermitteln, dass Kapitulation gleichbedeutend sei mit Tod.

Spätestens seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar ist die Beschuldigung des Opfers zu einer typischen Strategie von Putins Regime geworden. Im fast völlig zerstörten Mariupol bieten die russischen Besatzungsbehörden denjenigen, die ihre Wohnungen oder ihre Angehörigen verloren haben, Entschädigungen an, wenn sie Dokumente unterschreiben, in denen Zelenski und die ukrainischen Streitkräfte für die Verwüstung der Stadt verantwortlich gemacht werden.

Der liberale Intellektuelle ist in Russland ein Sündenbock

In Bucha, wo ukrainische Zivilisten vom russischen Militär kaltblütig massakriert wurden, behauptete der Kreml, das Massaker sei von „ukrainischen Radikalen“ inszeniert worden und die Toten seien Opfer des ukrainischen Beschusses des Kiewer Vorortes, nachdem sich die Russen bereits zurückgezogen hatten. Nach einem Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk Anfang April „versuchte Russland, die Ukraine für den Angriff auf seine eigenen Bürger verantwortlich zu machen“.

Die Strategie, dem Opfer die Schuld zu geben, geht auch über den Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, hinaus. Im Frühjahr dieses Jahres erzürnte der russische Außenminister Sergej Lawrow die israelische Regierung und jüdische Menschen in aller Welt, als er in einem bizarren Vergleich des Naziführers mit Zelenski behauptete, dass „Hitler auch jüdische Wurzeln hatte“ und dass „wir seit langem die weisen jüdischen Menschen sagen hören, dass die größten Antisemiten die Juden selbst sind.“

Im Inland hat die Einstufung von Medienorganisationen sowie Journalisten, Schriftstellern und Aktivisten als „ausländische Agenten“ den russischen Behörden nicht nur die Möglichkeit gegeben, gegen abweichende Meinungen vorzugehen, sondern auch, und das ist vielleicht noch wichtiger, das Bild eines Sündenbocks zu schaffen oder zu festigen – die seit langem verachtete Figur eines „liberalen Intellektuellen“, der angeblich gegen nationale Interessen handelt und vom Westen finanziert wird.

Putins Propaganda präsentiert Krieg als Frieden

Victim-blaming ist eine bekannte Strategie im Zusammenhang mit sexueller Gewalt, die von sexuellen Anspielungen bis hin zu Vergewaltigungen reicht. In diesen Fällen sind es die weiblichen Überlebenden solcher Gewalt, die für das, was ihnen widerfahren ist, verantwortlich gemacht werden, sei es aufgrund des ihnen unterstellten masochistischen Charakters oder auf der Grundlage einer ähnlichen Unterstellung von „provokativem“ Verhalten. Slavoj Žižeks Interpretation des russischen Krieges als versuchte „‚Vergewaltigung‘ der Ukraine“ mag die Übertragung einer solchen Strategie von einzelnen Akten sexueller Gewalt auf die Situation eines vollwertigen Krieges erklären. Mit der falschen Zuschreibung von Massentötungen und der Zerstörung der Ukraine an die Ukrainer selbst mutiert die Geschichte nun allerdings zu einer Vergewaltigung der Ukraine selbst.

Anton Tarasyuk Zum Autor Anton Tarasyuk wurde in Donezk, Ukraine, geboren. Nach seinem Schulabschluss 2009 zog er nach Kiew, wo er an der Nationalen Universität Kiew-Mohyla-Akademie Philosophie mit dem Schwerpunkt Deutscher Idealismus studierte. Nachdem er die akademische Welt verlassen hatte, begann Anton in der Beratung zu arbeiten. Parallel dazu schrieb er publizistische und philosophische Artikel für verschiedene Zeitschriften und Magazine in ukrainischer, russischer, englischer und deutscher Sprache. Nach dem von Russland angezettelten Krieg initiierte Anton das Projekt PhilosophersForUkraine, das persönliche Stellungnahmen westlicher Philosophen gegen den Krieg veröffentlicht.

In dem verkehrten Weltbild, das Putin und sein Staatsapparat zeichnen, ist Krieg heimlich Frieden und die Opfer sind eigentlich die Aggressoren. Selbst jetzt, fast ein halbes Jahr nach Beginn der Invasion, ist es in Russland immer noch rechtlich unzulässig, die Ereignisse in der Ukraine als Krieg zu bezeichnen; euphemistisch wird sie als militärische Spezialoperation bezeichnet – kürzlich wurde sie von einem der führenden russischen Fernsehideologen mit der Entwurmung einer Katze verglichen. Zu dieser „Logik“ passt, dass die Strategie, dem Opfer die Schuld zu geben, die Verantwortung perverserweise zu leugnen und auf den Gegner abzuwälzen, sowohl in sich widersprüchlich als auch tiefer verwurzelt ist, als rein strategische Überlegungen vermuten lassen.

Den Lauf der Dinge diktiert laut Putin der Westen

Die innere Widersprüchlichkeit der Strategie hat mit Putins Versuch zu tun, seine „spezielle Militäroperation“ mit dem Ziel einzusetzen, die Souveränität Russlands zu bekräftigen. Ein Großteil von Putins Rede auf der Plenarsitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg war der Verteidigung der absoluten Souveränität von Staaten gewidmet (wobei natürlich die offensichtliche Tatsache ausgelassen wurde, dass der Krieg in der Ukraine ein brutaler Angriff auf die staatliche Souveränität der Ukraine ist). Gleichzeitig betonte Putin in seiner Rhetorik über die Gründe für den Beginn der Feindseligkeiten häufig, dass er keine Wahl hatte, und stellte den Krieg als eine Notwendigkeit dar: „Was in der Ukraine geschieht, ist eine Tragödie, daran besteht kein Zweifel. Aber wir hatten keine andere Wahl. Es war nur eine Frage der Zeit“, dass es zu einem russischen Angriff käme.

In dieser Haltung liegt ein grundlegender Widerspruch: einerseits die Behauptung der totalen Souveränität, andererseits eine Vielzahl von Erklärungen, die darauf beruhen, dass böse Kräfte außerhalb Russlands (die Nato, die Ukraine, ausländische Einmischungen usw.) den Lauf der Dinge diktieren. Die Beschuldigung der Opfer stützt sich auf diesen eklatanten Widerspruch: In der Frage der Schuld stellt sie sich auf die Seite der Opfer, während die Beschuldigung die Opfer weiterhin mit allen Mitteln zu Opfern macht, so grausam diese Mittel auch sein mögen.

Angst als Kontrollmechanismus

Bemerkenswert sind auch die tiefgreifenden psychologischen Wurzeln des Phänomens. Einer der zugrundeliegenden Faktoren ist die „Gerechte-Welt-Hypothese“, derzufolge schlechte Dinge schlechten Menschen widerfahren, die ihr Schicksal irgendwie verdient haben. Eine solche Hypothese ist unwirksam, wenn kleine Kinder leiden, aber sie kann auf die Ebene des kollektiven Lebens übertragen werden, hier auf die Ukrainer als Nation, die in den ideologischen Darstellungen des Kremls nicht als solche anerkannt wird. Nach diesen ideologischen Vorstellungen hat die Ukraine mit dem Westen geflirtet, ihre organische Verbindung zu Russland vergessen und damit die gegenwärtige Katastrophe selbst herbeigeführt, die den Verlust ihrer territorialen Integrität innerhalb der international anerkannten Grenzen und sogar ihrer Unabhängigkeit verdient hat.

Michael Marder Zum Autor Michael Marder ist IKERBASQUE-Forschungsprofessor im Fachbereich Philosophie an der Universität des Baskenlandes (UPV-EHU), Vitoria-Gasteiz, Spanien. Seine Schriften umfassen die Bereiche ökologische Theorie, Phänomenologie und politisches Denken. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Artikel und Monographien, darunter Plant-Thinking (2013); Phenomena-Critique-Logos (2014); The Philosopher's Plant (2014); Dust (2016), Energy Dreams (2017), Heidegger (2018), Political Categories (2019), Pyropolitics (2015, 2020); Dump Philosophy (2020); Hegel's Energy (2021); Green Mass (2021) und Philosophy for Passengers (2022), unter andere Schriften. Weitere Informationen finden Sie auf seiner Website michaelmarder.org

Letztlich, so Psychologen, „geben solche Menschen Opfern die Schuld, damit sie sich selbst weiterhin sicher fühlen können“. Wenn unschuldige Zivilisten mitten in der Nacht in ihren Wohnungen bombardiert werden, wenn Kinder in ihren Kinderwagen durch einen Raketenangriff sterben, nur weil sie zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort waren, wenn Menschen, die auf den Zug warten, der sie in relative Sicherheit bringen sollte, durch eine weitere Rakete getötet werden – wenn all dies jemandem passiert, der nichts falsch gemacht hat, dann bin auch ich nicht sicher, denn das gleiche Schicksal könnte mich ereilen.

Der Westen hat angeblich Putin provoziert

Hand in Hand mit Russlands Strategie, dem Opfer die Schuld zu geben, funktioniert eine andere, ähnlich wichtige Strategie, die darauf abzielt, dass sich die große Mehrheit der russischen Bevölkerung auf Kosten der Unsicherheit anderer sicher fühlt, einschließlich derer, die als innere Feinde betrachtet werden. Die Beschuldigung des Opfers ist notwendig, um diese Illusion von Sicherheit aufrechtzuerhalten und um zu verhindern, dass die Russen Empathie für ihre ukrainischen Nachbarn empfinden und sich mit ihnen identifizieren. Das macht die Sache noch schlimmer, denn es desensibilisiert die russische Öffentlichkeit gegenüber allen Gewalttaten, ob aus dem Ausland oder aus dem Inland.

Die Logik, die von der russischen Propaganda mobilisiert wird, hat ihre Kehrseite in dem Versuch, den russischen Staat selbst als Opfer darzustellen. Westliche Politiker, insbesondere diejenigen, die die Nato-Osterweiterung vorantreiben, haben Putin zu einer Reaktion provoziert, ganz im Sinne der von ihm so geliebten Anekdote von der „in die Enge getriebenen Ratte“. Diese Argumentation wird sowohl von der staatlichen russischen Propagandamaschinerie als auch von einigen Experten wie dem Politikwissenschaftler John J. Mearsheimer, die sich auf einen „realistischen“ Ansatz berufen, propagiert.

Laut Grigori Juden ist das russische Volk das eigentliche Opfer

Mearsheimer geht sogar so weit, die ukrainische Politik vor dem großen Krieg damit zu vergleichen, „dem russischen Staat ins Auge zu stechen“. Dieser Vergleich verrät seine eigene „realistische“ Position, die angeblich auf rationale (oder zumindest rationalisierbare) und eigennützige staatliche Politik ausgerichtet ist. Doch während er mehr als bereit ist, die Beweggründe Russlands, einen Angriffskrieg auf europäischem Boden zu beginnen, anzuerkennen und zu verstehen, leugnet Mearsheimer jegliche Rationalität in den Handlungen der Ukraine und, im weiteren Sinne, des Westens. Wenn er deren Politik beschreibt, wechselt er sofort in die Sprache der Irrationalität und macht „liberale Wahnvorstellungen“ oder „Amerikas Besessenheit, die Ukraine in die Nato zu bringen“ verantwortlich.

Ein anderer Diskursstrang über die Viktimisierung Russlands entwickelt sich in einem Teil der russischen liberalen Kreise, die gegen Putin eingestellt sind, und nimmt eine offensive Haltung gegenüber dem Westen ein. Ein Beispiel für eine solche Argumentation findet sich in einem kürzlich erschienenen Artikel des bekannten russischen Soziologen Grigori Judin. Als liberaler Wissenschaftler, der nicht nur den Krieg vorausgesagt, sondern auch die Handlungen des russischen Staates verurteilt hat, stellt Judin die russische Gesellschaft als das wahre Opfer Putins und des Westens dar. Laut Judin ignorierten letztere bereitwillig die autoritären Übergriffe des russischen Führers, setzten ihr „business as usual“ mit Russland fort und gaben die interne Opposition gegen das Regime auf.

Die Flucht in die Privatssphäre

Dieser Gedankengang ignoriert die schlichte Alltagsrealität der Ukrainer, die vom Lärm der Explosionen aufwachen und ihren Tag mit Nachrichten über Raketeneinschläge und zivile Opfer beginnen. Im Vergleich dazu kann die russische Gesellschaft bestenfalls metaphorisch als Opfer Putins bezeichnet werden, und zwar unter der Voraussetzung, dass der korrupte Pakt zwischen dem russischen Staat und dem russischen Volk ignoriert wird: „Wir sichern den Wohlstand der russischen Großstädte, und ihr haltet den Mund.“

Der implizite Pakt erwies sich als nützlich für die Mehrheit der Bevölkerung, die sich von den Handlungen der russischen Führung distanzierte, indem sie sozusagen in die Privatsphäre flüchtete. Aber reicht die Flucht in die Privatsphäre aus, um die Verantwortung zu leugnen, die die Bürger der Russischen Föderation für das politische Handeln ihres Staates tragen?

Exkurs in die russische Kulturgeschichte

An dieser Stelle ist ein kurzer Exkurs in die russische Kulturgeschichte angebracht. Die Flucht in die Privatsphäre ist eine bekannte intellektuelle Strategie in der Kultur nach 1917. Es wäre nicht falsch zu sagen, dass einige der besten Zeilen der russischen Literatur aus dem Blickwinkel eines privaten Individuums geschrieben sind, das nicht nur vom Staat, sondern vom politischen Leben im Allgemeinen entlastet ist.

Ein typischer Fall ist der Held von Vladimir Nabokovs Roman „Maschenka“ aus dem Jahr 1926, ein russischer Emigrant in Berlin, der von den bolschewistischen Revolutionären aus seiner Heimat vertrieben wurde und dann in seinen eigenen Gefühlen über sein vergangenes Leben und seine verlorene Liebe gefangen war und auch Zuflucht fand. Der Held von „Maschenka“ unternimmt keine Versuche, den Menschen, die noch in Russland sind, aktiv zu helfen. Er engagiert sich nicht in einer politischen oder sozialen Bewegung. Er kümmert sich um nichts außer um seine Nostalgie. Indem er sein Leben auf seine Erinnerungen an die schönen Dinge der Vergangenheit reduziert, stellt sich der Held von „Maschenka“ vor, ein Schöpfergott zu sein, der aus seinen Erfahrungen und Träumen eine eigene, private Welt schafft.

Die Russen tragen ebenso Verantwortung für das, was in dem Land passiert

Außerdem ist diese Art von Vorstellung nicht nur Teil einer überholten russischen weißen Emigrantenstimmung. Solche Motive sind auch in der postmodernen russischen Literatur vorherrschend, z. B. in den Romanen von Victor Pelevin, die die Logik der Introvertiertheit bis hin zu psychedelischen, von der Realität völlig losgelösten Vorstellungen ausbauen. Sogar die revolutionäre kommunistische Erfahrung kann nur als halluzinatorischer Trip des Protagonisten interpretiert werden, wie in Pelevins Buddhas kleiner Finger.

Um auf Nabokov zurückzukommen: Der Held von „Maschenka“ ist lehrreich, denn er ist typisch für die russische Literatur. Bilder der vita activa sind in ihr fast nicht vorhanden. Es gibt viele schöne Seelen, Träumer, nostalgische Melancholiker und Menschen mit gebrochenem Herzen, die alle außergewöhnlich gut dargestellt werden. Aber es ist fast unmöglich, ein Bild eines Politikers, eines Aktivisten oder zumindest eines Machers zu finden, der nicht eine Karikatur, ein naives Subjekt oder einfach eine gestörte Person wäre.

Die Flucht in die Privatsphäre mag eine gute künstlerische Strategie und ein wirksamer psychologischer Bewältigungsmechanismus sein. Kulturell gesehen hilft sie den russischen Intellektuellen jedoch dabei, die Frage der politischen Verantwortung auszublenden, sei es die Verantwortung für die Taten des bolschewistischen Staates oder für die Handlungen von Putins Russland.

Die Arbeit gegen das russische Regime

In Verbindung mit dem Gefühl der Opferrolle (das Gefühl, vom Westen im Stich gelassen zu werden, wie im russischen liberalen Diskurs, oder das Gefühl einer vom Westen ausgehenden Bedrohung, wie in der offiziellen russischen Staatspropaganda) reduziert die mögliche Einflusssphäre auf die innere Welt eines Individuums, das manchmal ausdrücklich als „kleiner Mann“ dargestellt wird, der nichts tun kann. Und während „kleine Männer“ nichts tun können, können große, brutale Kerle, oder zumindest solche, die als solche erscheinen (wie Wladimir Putin mit seiner berüchtigten Macho-Symbolik), es sehr wohl.

Die russische Staatspropaganda bestätigt die Flucht in die Privatsphäre, indem sie die Haltung der Opposition ausdrücklich als eine Angelegenheit individueller Träumereien und Übertreibungen darstellt, während sie parallel dazu die Führer der Opposition einfach als „Blogger“ bezeichnet und sich weigert, den politischen Charakter des Konflikts anzuerkennen.

Es ist leicht zu verstehen, warum der russische Staat die umgekehrte „Schuld des Opfers“-Haltung in einer zynischen Taktik mobilisiert, die bis in die absehbare Zukunft andauern wird. Schwieriger ist es jedoch zu erklären, warum die russische Opposition diesen Bezugsrahmen übernimmt und reproduziert. Einer der Gründe ist, wie wir bereits angedeutet haben, historisch und kulturell bedingt – er hat mit der traumatischen Erfahrung des Kommunismus und der Distanzierung der Menschen vom öffentlichen politischen Leben als solchem zu tun.

Aus dieser Perspektive betrachtet würde die russische liberale Opposition, wenn sie das umgekehrte Opfer-Narrativ aufgäbe, nicht nur der Ukraine und ihren Bürgern, sondern auch sich selbst gegenüber gerecht werden. Insbesondere würde sie einen wichtigen Schritt tun, um ihre eigene politische Verantwortung für die Geschehnisse zu übernehmen und damit zu beginnen, an der Demokratisierung Russlands zu arbeiten und es in eine Republik zu verwandeln – gegen Putins Regime. Und das wird natürlich verdammt viel Arbeit sein.

Dieser Text wurde von Tomasz Kurianowicz aus dem Englischen übertragen.

