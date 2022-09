Wie sich Hochschulen um ukrainische Studenten kümmern Aus der Ukraine sind in den vergangenen Monaten auch viele Studenten geflüchtet. Manche von ihnen sind in Brandenburg gelandet - einer Universität ist die Un... dpa

Frankfurt (Oder)/Potsdam -An Brandenburgs Hochschulen sind wegen des Krieges in ihrem Land zahlreiche Studenten aus der Ukraine eingeschrieben - allerdings fällt ihre Zahl an den Einrichtungen unterschiedlich aus. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter drei Universitäten und einer Hochschule. Vor allem an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) gibt es aktuell zahlreiche ukrainische Studentinnen und Studenten.