Wieder Dutzende Klima-Aktivisten bei Blockaden in Berlin Tagein, tagaus gelingt es der Gruppe „Letzte Generation", Straßen zu blockieren. Die Politik ist empört. Und auch die Gewerkschaft der Polizei fordert schärf...

ARCHIV - Ein Klimaaktivist hat sich auf einer Straße festgeklebt. Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Berlin -Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben am Montag wieder wichtige Autobahnzufahrten in Berlin blockiert. Die Polizei sprach von sechs Einsatzorten zwischen 08.00 Uhr und 11.20 Uhr. Laut Polizei wurden 41 Protestierende festgestellt und zwei von ihnen in Gewahrsam genommen. Eine Person habe sich auf einer Schilderbrücke über der A115 festgeklebt, die übrigen Teilnehmer hätten Fahrbahnen blockiert.