Wieder Streit um Rabbinerschule in Potsdam

Berlin/Potsdam -Der Streit um einen Neuanfang für die liberale Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg in Potsdam ebbt nicht ab. Die Jüdische Gemeinde zu Berlin teilte mit, dass sie die Trägerschaft der Einrichtung übernommen habe und sich dafür einsetzen wolle, „die Gemüter zu befrieden“. Der Zentralrat der Juden in Deutschland - ein Geldgeber für das Kolleg - lehnte die neue Trägerschaft am Donnerstag jedoch ab. Nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs und mehreren Untersuchungen wird seit 2022 um eine neue Struktur für die Rabbinerausbildung in Potsdam gerungen.