Widerstand in der FDP gegen Gasumlage

Der FDP-Regionalverband Müggelspree lehnt in seinem Brandbrief die vorgeschlagene „Gasabgabe“ ab und fordert die FDP-Mitglieder der Bundesregierung und die FDP – Bundestagsabgeordneten auf, darauf zu drängen, dass der Koalitionsvertrag eingehalten wird.

„Auch in schwierigen Zeiten sind Steuererhöhungen zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger sowie von Handwerk und Industrie auszuschließen. Im Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen steht deutlich: „Keine steuerlichen Mehrbelastungen von Bürgerinnen und Bürgern und Industrie“. Die vorgeschlagene „Gasabgabe“ zur ökonomischen Sicherung von Gasversorgern ist aber genau eine steuerliche Mehrbelastung.“

Die Liberalen sehen die politischen Fehlentscheidungen in der Energiepolitik der letzten Jahre und machen klar, dass die durchaus vermeidbare Abhängigkeit von russischem Gas nicht auf den Rücken der Bürger und der Industrie ausgetragen werden darf.

Sie fordern die FDP-Minister und die FDP-Bundestagsabgeordneten auf: „mit Ihren Kompetenzen, nach technischen und diplomatischen Lösungen zu suchen, statt die Gasumlage mitzutragen. Die Einführung einer Gasumlage ist Sabotage am sozialen Frieden und an der Wirtschaft in Deutschland und nicht vereinbar mit der Politik der FDP.“