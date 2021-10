Berlin - Ich kämpfe seit 18 Jahren. Seit dem Tag, an dem ich eine Empfehlung für die Hauptschule ausgesprochen bekommen habe. Mein deutscher Klassenlehrer schickte damals ausnahmslos alle Kinder, deren Familien aus der Türkei, dem Iran, aus Algerien, Bulgarien und Rumänien stammten, auf die Sonder- oder die Hauptschule. In seinen Augen waren wir es nicht würdig, zur Realschule, geschweige denn zum Gymnasium zu gehen. Mein Vater konnte diese Empfehlung nicht nachvollziehen, legte sich mit meinem Klassenlehrer und der Direktorin meiner Grundschule an und ließ mich letztlich eine externe Prüfung absolvieren. Während sich meine Mitschüler auf die 5. Klasse freuten, sich ihre Eltern die Schulen ihrer Umgebung ansahen, ging ich über Wochen hinweg fast jeden Tag zur Nachhilfe, wo ich auf meine externe Prüfung – Diktat, Aufsatz, Mathetest – vorbereitet wurde. Und ich absolvierte diese.

Meine Familie und ich warteten auf die Verkündung der Prüfer. Wie lange, daran kann ich mich nicht erinnern. Doch ein Moment brannte sich in mein Gedächtnis: Ich war im Hort und spielte mit meinen Freunden, meine Erzieherin rief mich zu sich und hielt mir den Telefonhörer entgegen. „Da ist jemand für dich“, sagte sie mit einem Lächeln. Ich nahm ihn entgegen und hörte meine ältere Schwester rufen: „Miray, du hast es geschafft! Du hast die Empfehlung fürs Gymnasium bekommen!“ Ich fing an zu weinen. Damals war ich zehn Jahre alt.

Die Last, die ich damals auf meinen kleinen Schultern tragen musste, sitzt heute tief in meiner Brust. Es macht etwas mit einem Menschen, grundlos aussortiert zu werden. Anders behandelt zu werden, nur weil ich heiße, wie ich heiße. Nur weil meine Eltern aus Istanbul kommen. Und ich schreibe aus der privilegiertesten Stellung heraus, als weiße heterosexuelle Frau mit akzentfreier Aussprache. Was müssen Menschen erleben, die nicht der sogenannten Norm entsprechen, die aus der immer wieder angeprangerten Mehrheitsgesellschaft hervorstechen – weil sie ein Kopftuch tragen, weil sie gebrochen Deutsch sprechen.

Es ist illusorisch zu glauben, dass es den sogenannten Gastarbeiterkindern oder all jenen, die in dritter, vierter Generation in Deutschland leben, im Leben anders ergangen ist oder ergeht als mir. Mein Schicksal ist kein Einzelschicksal. Und es ist dem Zufall überlassen, ob das Kind aus der migrantischen Community es „schafft“, seinen Lebenszielen nachzugehen, oder aufgeben muss, weil es dem Druck, der aus der Mitte der Gesellschaft kommt, nicht standhalten kann.

Ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Mein Papa ist in den 1960er-Jahren nach Deutschland eingewandert, um zu studieren, hat sein Studium aber abbrechen müssen, um seine Familie, die in der Türkei lebte, zu versorgen. Also jobbte er. Irgendwann machte er sich selbstständig und übernahm ein Reisebüro, das noch heute im Familienbetrieb ist. Meine Mama migrierte, nachdem sie meinen Papa heiratete, in den 1970er-Jahren nach Deutschland und blieb Hausfrau.

Die beiden taten alles, damit meine Geschwister und ich alles bekamen. Sie räumten unseren Weg frei. Sie setzen sich für uns ein. Sie brachten mir bei, standhaft zu bleiben, mich zu wehren – sie bereiteten mich gewissermaßen psychisch auf die vielen diskriminierenden Erfahrungen vor, die ich später erleben sollte. Das ist der Grund, wieso ich mich bei meiner Einbürgerung, trotz Empfehlung des Beamten, dagegen entschieden habe, meinen Vor- oder Nachnamen eindeutschen zu lassen. Aber es gibt viele, die es tun, und ich kann das nur zu gut nachvollziehen. Die Öztürks, die zu Schmidts wurden, die Husseins, die heute Erler heißen. Sie geben ein Stück ihres Selbst auf, damit ihre Kinder, so die Hoffnung, eine leichtere Zukunft haben als sie selbst.

Erkurt: Hülyas und Alis aussortieren, um Annas und Pauls zu unterrichten

Die Journalistin und Lehrerin Melisa Erkurt sagte einst, dass sie in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet wurde, Hülyas und Alis auszusortieren, um Annas und Pauls zu unterrichten. Es war reiner Zufall, dass mein Deutschlehrer am Gymnasium, wo nur eine Handvoll Kinder aus Einwandererfamilien unterrichtet wurden, gerade mich, eine Miray, förderte und darin bestärkte, Journalistin zu werden. Und es war Zufall, dass ich im Nachrückverfahren an der Uni angenommen wurde. Und irgendwann einen festen Job bekam. Das System war gnädig mit mir – und ich meine es genauso, wie ich es schreibe. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, als eine Person aus einer Einwandererfamilie in einer der vielen blütenweißen Redaktionen der deutschen Medienlandschaft Fuß zu fassen, geschweige denn aufzusteigen? Dieses Gedankenspiel kann man auf andere Berufszweige eins zu eins übertragen. Und auf alle Lebensbereiche: Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein deutscher Mieter den Muhammed Yilmaz zur Besichtigung einlädt? Oder in den sozialen Medien nicht „scheiß Islamistin“ fällt, wenn verkündet wird, dass Aydan Özoguz zur Vizepräsidentin des Bundestags gewählt wurde?

Kämpfe auszutragen, das wird so manchen glücklichen Kindern aus Einwandererfamilien schon von Haus aus beigebracht. Alle anderen bringen es sich selbst bei und arbeiten sich irgendwie hoch, verschließen sich auf dem Weg die Augen und Ohren und halten den Mund, wenn ihnen wieder Vorurteile entgegengeschleudert werden. Oder sie zerbrechen daran. Das ist 2021.