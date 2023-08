„Wilde Tiere“ und „kranke Menschen“: Trump zieht in Interview über Demokraten her

Die Zeit vergeht schnell, schon im kommenden Jahr steht die nächste Präsidentschaftswahl in den USA an. Für die Parteien der Republikaner und Demokraten sind die kommenden Monate entscheidend, sie suchen ihre Kandidaten für das Rennen ums Weiße Haus. Bei den Demokraten wird es ziemlich sicher wieder auf den amtierenden Präsidenten Joe Biden hinauslaufen. Und bei den Republikanern?

Am Mittwoch verfolgten Millionen Amerikaner die erste Fernsehdebatte für die Vorwahl der republikanischen Partei, ausgestrahlt vom TV-Sender Fox News. Ron DeSantis, Mike Pence, Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson, Chris Christie, Doug Burgum, Tim Scott und Nikki Haley diskutierten in Milwaukee über die Zukunft der Vereinigten Staaten.

Donald Trump, der ebenfalls antreten will, entschied sich gegen eine Teilnahme an der Debatte. Stattdessen gab der Ex-Präsident dem ehemaligen Fox-News-Moderator Tucker Carlson ein Interview, das zur gleichen Zeit auf der Plattform X, früher Twitter, ausgestrahlt wurde.

Obwohl das Gespräch angeblich schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet worden ist, wurde es erst am Mittwoch von Tucker Carlson auf X angekündigt. Nach der Veröffentlichung des 46-minütigen Interviews erhielt der Beitrag in wenigen Stunden etwa 140 Millionen Aufrufe und wurde 155.000-mal geteilt. Carlson hat etwa 9,6 Millionen Follower auf der Plattform, wo er seit seiner Entlassung von Fox News im vorherigen April immer wieder Beiträge veröffentlicht.

Abtreibung, Einwanderung und Ukraine: Die Themen der Fox-Debatte

Während sich Trumps Gegner über Themen wie Abtreibung, Einwanderung und militärische Hilfe für die Ukraine stritten, präsentierte Trump seine politischen Pläne in Bedminster, seinem Golfclub im US-Bundesstaat New Jersey. Vor dem Kamin erklärte der Republikaner, dass er Sicherheit und Wohlstand wiederherstellen wolle. Seine erste Aufgabe, falls er wieder ins Weiße Haus zurückkehren sollte, wäre demnach die Schaffung klarer „Grenzen“ im eigenen Land. Trump bezog sich dabei auf den Ausbau der Mauer an der Grenze zu Mexiko – sein zentrales Wahlkampfversprechen von vor acht Jahren.

Der 77-Jährige bezeichnete die Demokraten als „wilde Tiere“ und „kranke Menschen“. Erneut behauptete er gegenüber Carlson, dass ihm die US-Wahlen im Jahr 2020 „gestohlen“ worden seien. Dafür gibt es nach wie vor keine Belege. Zudem erklärte Trump, dass Joe Biden nicht fit für das Amt sei. „Er kann nicht sprechen und laufen“, so Trump.

Momentan sieht sich Trump mit vier separaten Anklagen konfrontiert – wegen Vorwürfen der Wahlbeeinflussung, seinem Umgang mit geheimen Regierungsdokumenten sowie einer Schweigegeldzahlung an einen Pornostar. An diesem Donnerstag soll sich Trump Berichten zufolge den Behörden in Georgia stellen und eine Kaution von 200.000 Dollar zahlen.



Im Interview mit Carlson behauptete er, dass die Anklagen gegen ihn nur politischen Zwecken dienten. Die Demokraten hätten Angst vor ihm, jedoch steige er trotz der rechtlichen Verfahren in den Umfragen. Dort führt Trump deutlich vor seinen republikanischen Mitbewerbern.

In der TV-Debatte erklärten alle Kandidaten bis auf zwei – Christie und Hutchinson –, dass sie Trump auch im Falle eines Schuldspruchs als republikanischen Kandidaten unterstützen würden, sofern sie sich nicht selbst in den Vorwahlen durchsetzen. Nach der Stürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger am 6. Januar 2020 begann es, in der Republikanischen Partei zu bröckeln. Trumps ehemaliger Vizepräsident Mike Pence, der nun also US-Präsident werden will, kritisierte seinen früheren Chef. Und Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, teilte nicht die Behauptung Trumps, die Wahl sei gestohlen worden.

„DeSantimonious“, wie Trump den Gouverneur von Florida neulich nannte, sei laut Trump bereits „aus dem Rennen“. Von den acht Kandidaten, die am Mittwoch auf der Fox-Bühne standen, scheint vor allem der Neuling Vivek Ramaswamy das Interesse der Amerikaner geweckt zu haben. Zumindest in den Google Trends landete der Unternehmer auf den ersten Plätzen der meistgesuchten Themen. Nach Pence hatte der 38-jährige Unternehmer die zweitlängste Redezeit in der Debatte. Er bezeichnet sich selbst als politischen Außenseiter, der wie Trump vor sieben Jahren die Republikanische Partei und das Land erobern möchte.

Auch wenn er nicht da ist: Alle reden von Donald Trump

Obwohl Trump nicht an der Fox-Debatte teilnahm, drehte sich die Diskussion oft um ihn. Laut Daten der New York Times war er das zweithäufigste Thema – hinter Abtreibungen, die in den Augen der Konservativen strenger reguliert werden sollten.



In dem Interview mit Carlson zeigte sich Trump keineswegs besorgt wegen der parteiinternen Konkurrenz. Laut den neuesten Umfragen von ABC News kann Trump auf eine deutliche Führung in den Vorwahlen hoffen. Derzeit würden sich 52,1 Prozent der Republikaner-Anhänger für den ehemaligen US-Präsidenten entscheiden, gefolgt von DeSantis mit knapp 15,2 Prozent. Ramaswamy belegt demnach den dritten Platz mit 9,7 Prozent.