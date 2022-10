Windhorsts nützliche Idioten: Wie man mit viel Geld Schmutzkampagnen buchen kann

Die Liebe zum Verein kennt für manche Fans kaum eine Grenze. Sie gehen zu jedem Spiel, sie haben Bettwäsche in Vereinsfarben, sie tragen die Fahnen als Tattoo. Und sie beobachten genau, was auf und neben dem Platz passiert. Alle haben natürlich ihre Meinung. In Deutschland gibt es 80 Millionen Bundestrainer, sagt man. Das gilt genau so auch für Vereine, für Fußball-Bundesligisten zum Beispiel.