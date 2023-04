Windkraft: Ausbau in Brandenburg vergleichsweise schleppend Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg kommt vergleichsweise schleppend voran. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden nach vorläufigen Zahlen 17 neue ... dpa

Berlin -Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg kommt vergleichsweise schleppend voran. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden nach vorläufigen Zahlen 17 neue Anlagen in Betrieb genommen - vier weniger als im Vorjahresquartal. Das ergab eine vorläufige Auswertung der Fachagentur Windenergie an Land, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag.