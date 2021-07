Schon vor Corona war klar, dass in Deutschland der Bildungserfolg der Kinder viel stärker vom Elternhaus abhängt als in anderen Ländern. Von 100 Kindern aus Akademikerfamilien studieren 79, bei Nichtakademikerkindern nur 27. Schon vor Corona wusste man, dass ein gutes Fünftel der deutschen Schüler in ihrer gesamten Schullaufbahn nicht richtig lesen, schreiben und rechnen lernt. Und außerdem: Dass jeder zweite Jugendliche mit Migrationshintergrund keinen Ausbildungsplatz findet.

Durch die Pandemie hat sich die Spaltung unserer Gesellschaft in Bildungsgewinner und Bildungsverlierer vertieft. In der Sendung „Verpasste Chancen in der Bildungspolitik“ bei Markus Lanz erklärte der Soziologe Harald Welzer: Bei 70 Prozent der Kinder müsse man sich wohl keine Sorgen machen. Für die große Mehrheit werde Corona nur eine Phase gewesen sein – eine entbehrungsreiche Phase zwar, aber nichts, was ihr Leben wirklich aus der Bahn werfe. Wenn die Kinder und Jugendlichen über einen netten Freundeskreis verfügten und eine Familie, die sie unterstütze, dann sorge die Plastizität des menschlichen Gehirns in Kombination mit den helleren Erfahrungen der Nach-Corona-Zeit dafür, dass sie die Krise insgesamt gut bewältigen.

Für manche Kinder ist Corona nur eine Phase, für andere eine dramatische Wendezeit

Anders ist das bei den 30 Prozent, die über genau diese Ressourcen nicht verfügen. Die schon vorher benachteiligt waren – weil sie aus prekären Familienverhältnissen stammen und auf Brennpunktschulen gehen – und nun durch Corona zusätzlich benachteiligt wurden. Weil sie im Homeschooling keine ruhige Lernumgebung hatten, keine Eltern zur Hand, die ihnen helfen konnten. Weil sie seltener in den Genuss von gutem Digitalunterricht kamen und sich beim Arbeiten zu Hause schlechter konzentrieren konnten. Das bestätigen Forschungen des Bildungsforschers Ludger Wössmann, die besagen, dass immerhin 22 Prozent der Eltern sagen, ihr Kind hätte in einer Stunde Homeschooling effektiver gelernt als in der Schule.

Gerade in den privilegierten Schichten, wo Eltern Zeit, Zuwendung und Wissen im Überfluss anbieten konnten, gibt es durchaus Kinder, die vom Lockdown sogar schulisch profitiert haben. Jugendliche, die im März 2020 schon das Zeug hatten, sich selbst zu motivieren und zu organisieren, hatten in der Krise weiterhin die Möglichkeit, sich viele neue Kenntnisse zu erobern.

Wir müssen zuerst die Untergewichtigen wieder aufpäppeln

Umso wichtiger ist es, dass wir die zwei Milliarden aus dem Corona-Aufholprogramm auf die Kinder und Jugendlichen konzentrieren, die es wirklich brauchen. Oder um es mit einer treffenden Metapher des Bildungsforschers Olaf Köller zu sagen: „Stellen Sie sich vor, es hätte in Deutschland vier Wochen lang Mangelernährung geherrscht und plötzlich ist wieder mehr zu essen da. Das werden Sie doch zuerst denjenigen geben, die untergewichtig sind, um sie wieder aufzupäppeln. Niemand würde auf die Idee kommen, als erstes den Übergewichtigen eine Extra-Ration zu schicken.“

Köller fürchtet, „dass die Versuchung dennoch groß sein wird, allen etwas vom Kuchen abzugeben. Einfach, weil der gesellschaftliche Druck so groß sein wird, beispielsweise aus dem Lager der bildungsnahen Elternhäuser.“

Köller ist Co-Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, die gerade ins Leben gerufen wurde. Sie besteht aus 16 Bildungsweisen und soll die Kultusministerkonferenz in Zukunft beraten. Oder frecher formuliert: Die Stäwiko soll die Peitsche sein, die den störrischen alten Esel KMK vor sich hertreibt. Im Juni haben die Wissenschaftler ihr erstes Papier vorgelegt und einen kritischen Blick auf das Corona-Aufholprogramm geworfen.

Was die Bildungsweisen über das Corona-Aufholprogramm sagen

Ihr Fazit: Zwei Milliarden, das klingt viel – ist aber zu wenig, um die gewaltigen Nachteile auszugleichen, die durch 34 Wochen Schulschließung in der Pandemie entstanden sind. Selbst dann, wenn man nur ein Drittel der 15 Millionen Kinder und Jugendlichen in Deutschland unterstützen würde, blieben pro Kind 645 Euro übrig. Zum Vergleich: In den Niederlanden werden 7,5 Milliarden in das Aufholprogramm investiert.

In Deutschland kann diese Investition nur ein willkommener Anfang sein – der Anfang einer großen Anstrengung, unser Bildungssystem gerechter zu gestalten. Das Land Berlin hat erste Schritte in die richtige Richtung gemacht, mehr finanzielle und menschliche Ressourcen in den Brennpunkt geschickt und an vielen Schulen Sozialarbeiter eingestellt. Nun muss man dies mit einer gezielten Schulentwicklung verbinden – und dafür sorgen, dass die verunsicherten Schüler auch langfristig von Mentoren und guten Nachhilfelehrern begleitet werden.