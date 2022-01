Ricarda Lang sitzt zuhause, als sie gewählt wird. Sie ist Corona-positiv. Es geht ihr gut, aber nun kann sie den Tag ihres Triumphs nur aus der Distanz erleben. Kein Auftritt zum Antritt, kein Foto gemeinsam mit den anderen des frisch gewählten Partei-Vorstands. Sie könnte den Saal rocken, wäre sie hier. Aber nun muss alles über den Bildschirm gehen. „Ziemlich frustig“, sei das, sagt sie, allerdings „wir können uns die Realität nicht aussuchen, aber wir können handeln“.

Die neue Doppelspitze steht. Es sind Ricarda Lang und Omid Nouripour. Auf Ricarda Lang entfielen 552 Stimmen, Nouripour erzielte 621 Stimmen. Nouripour hatte überraschend noch zwei Gegenkandidaten bekommen: den weithin unbekannten Mathias Ilka vom Landesverband Hessen und Torsten Kirschke aus Friedrichshain-Kreuzberg. Er nimmt es sportlich und verspricht umgehend eine Politik für alle. „Weil nur wir Sozialpolitik und Klimaschutz zusammenbringen.“ Und noch etwas verspricht er: Innerhalb der nächsten zehn Tage will er sich mit den Ost-Verbänden treffen, um Gemeinsamkeiten auszuloten.

Angetreten sind Nouripour und Lang allerdings auch, um „Veränderungen in schwierigen Zeiten anzuschieben“. So beschreibt jedenfalls Ricarda Lang die Aufgaben, die nun vor ihr und den anderen Mitgliedern im neuen Bundesvorstand liegen. Sie habe Lust darauf, Widersprüche auszuhalten, zu beweisen, dass Klimaschutz und Soziales überhaupt zusammen gehen können - das seien Aufgaben für die Grünen, aber auch für alle Bürger im Land.

Imago Omid Nouripour auf dem Bundesparteitag im Velodrom

So richtig schlimm ist Ricarda Langs geografische Distanz zum Parteitag an diesem Wochenende vielleicht nicht, denn die Möglichkeiten, vor Ort neue Aufbruchstimmung zu erzeugen sind ohnehin äußerst begrenzt. Das Velodrom ist riesig. 12.000 Menschen haben dort Platz. Der grüne Parteitag bildet nur eine winzige Insel darin. Denn die Delegierten verfolgen die Konferenz wegen Corona ja ausnahmslos von zu Hause an den Bildschirmen. 829 waren eingeladen worden, fast alle schalten sich zu. Und trotzdem: Ein Gefühl der Leere lässt sich kaum vertreiben.

Die bisherige Vize-Parteichefin und Sozialpolitikerin Ricarda Lang ist 28 Jahre alt und steht für die nachwachsenden grünen Generationen. Der zweite im Bund ist der Außen- und Innenpolitiker Omid Nouripour, ein angriffslustiger Politiker, 46 Jahre alt, mit 16 Jahren Bundestagserfahrung. Die neuen Parteichefs sind bekannte Gesichter in der Bundespolitik, beide mit Abgeordnetenmandat und ordentlich Biss. Die wichtigste Frage ist allerdings, wohin sie die Partei jetzt verschieben werden, nachdem schon so viel erreicht wurde: die Regierungsbeteiligung im Bund und in vielen Ländern, die Verdopplung der Mitgliederzahl in acht Jahren.

Der Übergang beginnt erstmal mit Abschied. „Ein aseptischer Abschied“, so nennt Robert Habeck seinen Eindruck am Freitagabend. Als Habeck gemeinsam mit Annalena Baerbock die Bühne betritt, ist der grüne Parteitag noch ganz jung. Der erste Tag ist dem alten Bundesvorstand gewidmet, am zweiten Tag wird ein neuer gewählt. „Noch ein paar letzte Worte und dann seid ihr uns los“, sagt Habeck irgendwann. Aber vorher hebt er noch einmal an zu einer Art rasender Rede.

Robert Habeck: Froh, diese Verantwortung zu haben

Habecks Abschiedsworte aus seinem Amt des Parteivorsitzenden geraten zu einem Strom, in den sich eine Verbeugung vor der Partei mischt mit dem Versuch, möglichst viele kritische aktuelle Themen anzusprechen. Taxonomie, Atomdebatte, gekappte KfW-Förderung, hohe Energiekosten: Robert Habeck hat sich offenbar vorgenommen, alle Klippen der kurzen bisherigen Regierungszeit zu benennen und vor allem eine Erklärung anzubieten: In Wahrheit seien das doch alles Chancen. „Wie froh können wir sein, jetzt diese Verantwortung zu haben“, sagt Habeck.

Er beschwört die Notwendigkeit von Kompromissen und stellt Milderung in Aussicht mit der Abschaffung der EEG-Umlage, der Kindergrundsicherung, dem Energiegeld und dem Ausbau der im Vergleich zu Gas und Atom deutlich günstigeren Erneuerbaren in großer Geschwindigkeit. Die harte Realität des Regierungshandelns gepaart mit einer Entschuldigung für gefühlte Enttäuschung, wenn gerade oft genau das Gegenteil von grünen Vorstellungen wahr zu werden scheint. Kompromiss ist das Wort, das er am häufigsten nennt. Das lässt schon mal einen Blick zu auf die Aufgaben auch für die neuen Chefs: Kompromisse müssen erklärt werden.

Trotz aller Tristesse des Virtuellen, es gibt auch Gefühle bei diesem Parteitag. Emotionaler Höhepunkt ist ganz sicher die Abschiedsrede für Annalena Baerbock von Claudia Roth. In einer mitreißenden Laudatio hebt Roth auf die Sache der Frauen ab – zum ersten Mal eine Frau als Außenministerin. Es sei ihr eine riesige Herzensfreude, so Roth, Baerbock würdig zu verabschieden. Ihr „radikaler Einsatz für die Menschenwürde“, dass sie die Dinge anpacke und sich nicht weg ducke, ihre „empathische Bodenständigkeit“. Baerbock sei ein Vorbild für Mädchen und Frauen. Dass Frauen wie sie jetzt „lustvoll nach Macht greifen“, verbucht Claudia Roth als einen Erfolg ihrer Partei und auch ihrer Generation. „Liebe Annalena, wir ermutigen dich, nie bescheiden zu sein“, so Roth. Dann bekommt Bauerbock einen großen Strauß Tulpen überreicht – ganz real und nicht virtuell.

Imago Die beiden scheidenden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck halten eine gemeinsame Rede auf dem Parteitag.

Insofern ist dann doch kein ganz so aseptischer Abschied geworden, wie Habeck anfangs gesagt hatte. Auch wenn verglichen mit einem Parteitag vor Corona ja keinerlei Stimmung aufkommen will. Zurufe, Gelächter, Geraune und Gezischel – das alles fehlt. Gespräche nebenbei – finden nicht statt. Es gibt nicht mal Applaus, von einer Handvoll tapfer klatschender Mitarbeiter abgesehen. Den Delegierten bleibt nur ein Button, um Herzen und Blümchen abzusenden, ansonst kämpfen sie zuhause mit der Qualität ihrer Wlan-Verbindung für den Live-Stream.

Auch Habeck bekommt Blumen zum Abschied. Die Rede hält Regula Rütz von den Schweizer Grünen. In einer Zeit, in der Dämme gegen rechts zu brechen drohten, sei es geradezu wunderbar Habecks neuer Erzählung zuzuhören, in der Klimaschutz Freiheitspolitik ist und eine Politik der sozialen Verantwortung. „Einer der reden kann, aber keine Phrasen drischt“, nennt sie Habeck. Einer, der nicht beschwichtigen wolle, sondern persönliche Zumutungen lindern. Inspirierend findet sie das und wünscht ihm das „Glück der Tüchtigen“.

Michael Kellner: Schröders Worte zur Ukraine eines ehemaligen Bundeskanzlers unwürdig

Verabschiedet wird auf diesem Parteitag auch Michael Kellner aus seiner Funktion des Politischen Bundesgeschäftsführers, vergleichbar dem Generalsekretär in anderen Parteien. Das geschieht dann am Sonnabend. Kellner ist seit Kurzem Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Seinen Posten will die Hamburgerin Emily Büning übernehmen. Vorher richtet er allerdings noch einige scharfe Worte in die Richtung des SPD-Alt-Kanzlers Gerhard Schröder. Der hatte die Schuld am Ukraine-Konflikt der Ukraine und der Nato angelastet. „Die Ausführungen, die ich von Gerhard Schröder gehört habe, sind eines ehemaligen Bundeskanzlers unwürdig. Diese Ausführungen unterminieren die Anstrengungen der Bundesregierung, eine friedliche Lösung zu finden und sie vertauschen Ursache und Wirkung“, sagte Kellner vor Beginn der grünen Bundesdelegiertenkonferenz.

Eine der wichtigsten Debatten bei diesem Parteitag rankt sich um die innerparteiliche Demokratie. Der Bundesvorstand will die Zahl der Änderungsanträge begrenzen. Nicht mehr 20 Mitglieder, wie bisher sollen einen Antrag unterstützen, sondern ein Quorum der Partei, die mittlerweile 125.000 Mitglieder hat. Damit sollen die Hürden erhöht werden. So will der Vorstand das explodierende Antragswesen eindämmen, 3500 Änderungsanträge waren bei den letzten Konferenzen die Regel. Das sei undemokratisch wenden allerdings einige ein, das Ende der Mitmachpartei und der Basisdemokratie. Annalena Baerbock hält das für Scheinbeteiligung, denn kein Mensch lese doch diese vielen Anträge. In der Quintessenz sei das dann undemokratischer als die vorgeschlagene Straffung.

Aber das geht den meisten dann doch zu weit weg von Basisdemokratie und so scheitert der Vorschlag. Die Antragstellung wird nicht an die Mitgliederzahl gebunden. Künftig müssen allerdings 50 Mitglieder zusammen kommen und nicht mehr nur 20. Ein bisschen Basisdemokratie wollen die Mitglieder ihrer Partei erhalten. „Wurzeln für die Zukunft“ ist das Motto dieses Parteitags. Wie es scheint schwankt die Partei noch ein bisschen zwischen neuer Verantwortung und den Wurzeln aus denen sie gewachsen ist. Bis auf weiteres.