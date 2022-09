Wirtschaftsminister Habeck nicht mehr beliebtester Politiker Über Monate war Robert Habeck der beliebteste deutsche Politiker. Das hat sich nun geändert. In der Top-Ten-Liste des ZDF-„Politbarometers“ steht ein überras... dpa

Robert Habeck ist in der Top-Ten-Liste des ZDF-«Politbarometers» von Platz eins auf Platz vier abgesunken. Kay Nietfeld/dpa

Berlin -Wirtschaftsminister Robert Habeck hat einer repräsentativen Umfrage zufolge weiter an Ansehen verloren. Der Grünen-Politiker rutschte in der Top-Ten-Liste des ZDF-„Politbarometers“ von Platz eins auf Platz vier, wie der Sender am Freitag mitteilte. Den Spitzenplatz gab er demnach an seinen Parteikollegen, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, ab. Habeck war zuletzt in der Diskussion um einen Weiterbetrieb von Atomkraftwerken und um die Gasumlage in Kritik geraten.