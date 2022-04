Dieser Auftritt dürfte für viele Grüne schwer verdaulich gewesen sein. Wirtschaftsminister Robert Habeck nutzte die Talkshow von Markus Lanz am Donnerstagabend, um den Kurs der Ampelkoalition, kein Energie-Embargo gegen Russland umzusetzen, unnachgiebig zu verteidigen. Dies sei auch kein Dilemma für die Bundesregierung sei. „Dilemma würde bedeuten, beide Entscheidungen, die man hat, sind gleich schlecht“, sagte Habeck. Das stimme aber nicht: „Wir haben eine kristallklare Priorität.“ Dies sei die Energiesicherheit für Deutschland. Daher sei der Verzicht aufs Embargo „eine harte, kluge strategische Entscheidung.“

Man unterstütze die Ukraine so gut es geht, aber in der Politik gebe es keine blütenweißen Entscheidungen, sagte der Grünen-Politiker: „Politik bedeutet, sich die Hände schmutzig zu machen und nicht zu jammern, dass man die schmutzig gemacht hat, weil man mal hart zugelangt hat.". Es bleibe dabei, dass man sich so schnell wie möglich von der russischen Energieabhängigkeit befreien wolle. Zum jetzigen Zeitpunkt sei das aber noch nicht möglich.

Den Einwand, dass es Modelle von Wirtschaftswissenschaftlern gebe, die der Meinung sind, dass ein sofortiger Lieferungstop ohne zu große Schäden realisiert werden könne, ließ er nicht gelten. Da prallten abstrakte Annahmen auf die konkrete Wirklichkeit: „Und dann komme ich zu einem anderen Schluss als die Wissenschaftler.“

Die Energieökonomin Karen Pittel erklärte, dass es mehrere Modelle aus der Wirtschaftswissenschaft gebe, die zu dem Ergebnis kommen, dass eine sofortiges Embargo das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht stärker belasten würde, als die Corona-Pandemie. „Es wäre schon eine erhebliche logistische Leistung“, so Pittel. „Wir sehen aber keine Massenarbeitslosigkeit, keineDeindustrialisierung.“ Es brauche aber staatliche Maßnahmen zur Überbrückung.

Habeck: „Wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung über die Erde“

Habeck verteidigte auch seine Reise nach Katar, um dort Verträge für die Versorgung mit Wasserstoff abzuschließen. Auch das sei für ihn kein Dilemma gewesen, so Habeck. „Die Aufgabe ist klar, Versorgungssicherheit für Deutschland.“ Man habe sehr selbstbewusst verhandelt und alle kritischen Themen angesprochen. Er verwies darauf, dass die Deutschen keinerlei Probleme hätten, ihre Autos mit Erdöl aus Saudi-Arabien zu betanken: „Wo bleibt da die große Sondersendung von Markus Lanz“, fragte er ironisch. „Wir ziehen mit unserem täglichen Leben eine Spur der Verwüstung über die Erde“.