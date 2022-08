Wirtschaftssenator kritisiert Lindners Entlastungspläne Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz hält die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Entlastung der Bürger in Zeiten hoher Inflatio... dpa

ARCHIV - Stephan Schwarz (parteilos), Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe in Berlin, spricht. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz hält die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) zur Entlastung der Bürger in Zeiten hoher Inflation und Energiepreise für nicht zielführend. „Den Vorschlag, Menschen durch Abbau der kalten Progression steuerlich zu entlasten, finde ich zwar grundsätzlich richtig“, sagte der parteilose Politiker am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. „Aber das ist nicht die Antwort auf die extremen Energiekostensteigerungen, die wir jetzt und absehbar haben. Denn das wird Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen an der Stelle nicht wirklich helfen, weil es sie nicht vor Preissteigerungen schützt.“