Wissenschaft: Klimaneutrales Berlin bis 2030 nicht machbar

Berlin/Potsdam /dpa/bb) -Der Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Fritz Reusswig, hält ein klimaneutrales Berlin bis zum Jahr 2030 nicht für machbar. Dennoch befürwortet er den Volksentscheid dazu und hält ihn für politisch sinnvoll. Ein möglicher neuer schwarz-roter Senat in Berlin werde andernfalls eher eine „Bremser-Koalition“ in Sachen Klimapolitik, sagte Reusswig der Deutschen Presse-Agentur. Die Berlinerinnen und Berliner stimmen am Sonntag darüber ab, ob die Hauptstadt schon bis 2030 und nicht wie bislang vorgesehen erst bis 2045 klimaneutral werden soll.