Wissenschaftler Bröchler soll Berliner Wahlleiter werden

dpa

Berlin -Der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler (59) soll neuer Landeswahlleiter in Berlin werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Senatskreisen. Demnach will der Senat am kommenden Dienstag über die Personalie entscheiden.