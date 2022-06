Die Linke-Parteitag in Erfurt

Absolute Mehrheit: Janine Wissler als Linken-Vorsitzende wiedergewählt

Janine Wissler bleibt Bundesvorsitzende der Linken. Die 41-Jährige erhielt am Samstag die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Für den zweiten Posten an der Parteispitze treten mehrere Bewerber an.