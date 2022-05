Die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine, eines völkerrechtlich anerkannten Staates in seinen Grenzen, wird seit Kriegsbeginn als Hauptcredo der westlichen Unterstützungskampagne heraufbeschworen. Zu Recht! Putins Krieg bricht das Völkerrecht. Daran besteht kein Zweifel.

Wenn über diesen Völkerrechtsbruch geschrieben wird, vergessen (oder missachten absichtlich) viele westliche Politikerinnen und Politiker (und auch Medien) gerne die Argumentation von Wladimir Putin. Der Angriff auf die Ukraine und die Anerkennung der Volksrepubliken Luhansk und Donezk werden seitens der russischen Führung verglichen mit dem westlichen Handeln während des Kosovokriegs und der anschließenden Anerkennung 2008.

Als Putins Krieg im Februar dieses Jahres begann, verkündeten viele westliche Politikerinnen und Politiker (auch Bundeskanzler Olaf Scholz), dass seit dem Zweiten Weltkrieg keine Bomben mehr auf eine europäische Hauptstadt gefallen sind. Das ist faktisch schlichtweg falsch. 1999 fielen Nato-Bomben auf Belgrad, die Hauptstadt der Bundesrepublik Jugoslawien, eines souveränen Staates.

Denjenigen, denen dieses Beispiel nicht gefällt und die jetzt zu diversen Rechtfertigungen ansetzen möchten, kann auch das Beispiel Sarajevo Anfang der 1990er-Jahre an die Hand gelegt werden. Sarajevo war damals und ist heute die Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, eines völkerrechtlich anerkannten und souveränen Staates, und wurde über drei Jahre lang von bosnisch-serbischen Einheiten mit Granaten und Artillerie beschossen. Die Pietät gegenüber den Opfern sollte mehr historische Präzision verlangen. Sowohl Belgrad als auch Sarajevo sind europäische Hauptstädte.

Der Nato-Einsatz in Jugoslawien wurde humanitär gerechtfertigt

Nato-Einsätze haben oft schillernde Namen, die eher auf schlechte Hollywood-Action-Filme deuten, als den Ernst des wahren Krieges widerzuspiegeln. Operation „Enduring Freedom“ oder Operation „Dragon Strike“ sind nur zwei Beispiele. Im Frühjahr 1999 begannen Nato-Flugzeuge das damalige Jugoslawien drei Monate lang zu bombardieren, mit Beteiligung von Deutschland.

Vergleichsweise schlicht wurde der Luftkrieg mit Operation „Allied Forces“ betitelt. Rechtlich gesehen, war dies ein hochumstrittener Einsatz. Er erfolgte ohne Mandat des UN-Sicherheitsrates und stellte darüber hinaus aus deutscher Sicht einen Verstoß gegen das Grundgesetz dar (die Führung eines Angriffskrieges ist laut deutschen Grundgesetz verfassungswidrig).

Der Nato-Einsatz oder die Intervention (im heutigen Serbien Aggression oder Bombardierung genannt) wurde trotz dieser formalen Rechtsverstöße gerechtfertigt durch den humanitären Charakter und das Argument, einen Genozid auf dem Kosovo zu verhindern. Auch diese Rechtfertigung ist umstritten (und wird eben auch von Putin benutzt, um seine „Spezialoperation“ zu begründen, die angeblich der Verhinderung eines Genozids am russischen Volk im Donbass dient).

Eine scharfe Verurteilung der serbischen Truppen

Der damalige deutsche Verteidigungsminister Scharping schwadronierte vom „Hufeisen-Plan“, womit ein systematisches Vorgehen der jugoslawischen Truppen gemeint war, das die „ethnische Säuberung“ der Kosovo-Albaner zum Ziel hatte und sich später als Fehlinformation entpuppte. Der grüne Außenminister Joschka Fischer strapazierte den Ausschwitz-Vergleich. Das Massaker von Racak, das letztendlich als finaler Auslöser der Intervention in die Geschichte eingehen sollte, wurde im Nachhinein auch von westlichen Forensikern stark angezweifelt.

Um an dieser Stelle nicht missverstanden zu werden: Es ist zu betonen, dass an Gewaltakten, Gräueltaten und schweren Verbrechen der Jugoslawischen Truppen gegenüber ihren Subjekten auf dem Kosovo keinerlei Zweifel besteht. Davon zeugt auch die Resolution 1199 des UN-Sicherheitsrates im September 1998, in der „der exzessive Gebrauch von Gewalt“ von serbischen Polizeieinheiten und jugoslawischen Truppen scharf verurteilt wird.

Angriffe auf die Zivilbevölkerung

Damals fragte ich mich oft, wenn die Nato-Intervention tatsächlich der Verhinderung einer humanitären Katastrophe galt, warum wurde dann ganz Jugoslawien bombardiert? Warum war der Einsatz nicht lokal auf das Kosovo begrenzt? Inwiefern wurden Leben gerettet durch die Zerstörung von Brücken im 400 Kilometer weiter nördlich gelegenen Novi Sad?

Die Nato behauptete, die Angriffe würden sich gegen die militärische Infrastruktur richten (das behaupten Putins Krieger heute in der Ukraine auch). Dazu gehörten unter anderem Krankenhäuser (110), Schulen (300), Personenzüge, Hotels und die chinesische Botschaft. Ein Teil des Depots der Jugoslawischen Kinemathek, das eine einzigartige und die weltweit fünftgrößte Filmarchivsammlung barg, wurde ebenfalls vernichtet. Die Rede war von sogenannten Kollateralschäden.

Legitime Ziele hingegen waren Fernsehsender (bei denen mehrere Journalisten getötet wurden), die Strom- und Wasserversorgung mehrerer Städte, Brücken, Straßen und besonders perfide: die serbische Ölraffinerie und Chemieindustrie. Dabei kam es zu einer ökologischen Katastrophe, worin damals grüne Kriegsbefürworter, wie z.B. die auch heute wieder stark präsente Marie-Luise Beck, kein Problem sahen. Zwei Wochen lang brannte ausgelaufenes Öl und über 40.000 Menschen mussten evakuiert werden, um einer Giftgaswolke, erzeugt durch den Austritt von Ammoniak, Vinylchlorid, Teer und Schwefeldioxid, zu entkommen.

Wie rechtfertigen wir völkerrechtlich die Anerkennung des Staates Kosovo?

Zu erwähnen sind auch noch der Einsatz von Clusterbomben und uranangereicherter Munition. Waffen, deren Verwendung international geächtet wird und mit deren Langzeitfolgen die Zivilbevölkerung bis heute zu kämpfen hat (die höchsten Lungenkrebsraten Europas werden in Ex-Jugoslawien verzeichnet).

Auch bei Putins Krieg stellt sich die Frage, warum seine „Spezialoperation“, die ja angeblich dem Schutze der russischen Zivilbevölkerung dient, nicht auf den Donbass beschränkt ist (was schlimm genug und ebenfalls völkerrechtswidrig wäre), sondern die ganze Ukraine umfasst. Ebenfalls grassiert die Furcht, dass auch Putins Armee illegale Waffensysteme einsetzen könnte. Auch der Beschuss von Atomkraftwerken wurde bereits gemeldet.

Aber lassen wir das alles beiseite. Gehen wir mal davon aus, dass die Nato-Intervention 1999 legitim war (legal war sie sicher nicht), oder wie es der deutsche Philosoph Jürgen Habermas damals formulierte: „Die terroristische Zweckentfremdung staatlicher Gewalt verwandelt den klassischen Bürgerkrieg in ein Massenverbrechen. Wenn es gar nicht anders geht, müssen demokratische Nachbarn zur völkerrechtlich legitimierten Nothilfe eilen dürfen.“

Wenn dem so ist, wie rechtfertigen wir völkerrechtlich die anschließende Anerkennung des Staates Kosovo?

Kosovo: Die umstrittene Staatlichkeit

Die rechtlichen Folgen des Krieges lassen sich zusammenfassen mit dem Friedensvertrag von Kumanovo, der den Abzug der jugoslawischen Armee und serbischen Polizei vom Territorium des Kosovos vorsah, und die Stationierung von Nato-Friedenstruppen – diese Friedenstruppen haben übrigens ein paar Jahre später dabei zugesehen, wie über 300 serbische Kirchen und Klöster brannten und geplündert wurden, und ein Großteil der restserbischen Bevölkerung des Kosovos einem Pogrom zum Opfer fiel.

Dazu verabschiedete der UN-Sicherheitsrat die bis heute gültige UN-Resolution 1244. Diese verpflichtet alle UN-Mitgliedstaaten, die Souveränität und territoriale Integrität der Bundesrepublik Jugoslawiens (deren Rechtsnachfolger das heutige Serbien ist) zu wahren.

2008 folgte die einseitige Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. Serbien erkennt diese bis heute nicht an und verweist auf die Verletzung seiner Souveränität und territorialen Integrität. Deutschland hingegen hat damit kein Problem. So wie die meisten anderen westlichen Staaten und deren Verbündete hat Deutschland diese Unabhängigkeit anerkannt. Gut die Hälfte der UN-Mitglieder sieht das anders (u.a. auch fünf EU-Staaten). Und übrigens auch die Ukraine, deren Souveränität und territoriale Integrität jetzt gerade von Russland zerstört wird, hat das Kosovo nicht anerkannt.

Eine Lösung wurde ausgerechnet von Deutschland unterbunden

Seit 14 Jahren dauert dieses Dilemma bereits an. Die westlichen Staaten üben Druck aus auf die Nicht-Anerkenner und vor allem auf Serbien selbst. Aktuell läuft noch der von der EU ins Leben gerufene Dialog zwischen Belgrad und Pristina.

Mehrere Verträge zwischen den Parteien wurden geschlossen, wie das Brüsseler oder Washingtoner Abkommen. Nichts führte zu nennenswerten Fortschritten. Es gab einen interessanten Lösungsansatz vor ein paar Jahren, um diesen Gordischen Knoten mit einem Kompromiss zu lösen, der einen Gebietstausch vorsah.

Beide Staatsführungen, sowohl die Serben als auch die Kosovo-Albaner, schienen Bereitschaft zu signalisieren. Dieser Ansatz wurde allerdings schnell wieder verworfen. Allen voran Deutschland war dagegen. Begründung: Das würde die Souveränität und territoriale Integrität des Kosovos verletzten. Eine Souveränität und territoriale Integrität, die auf der Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Serbiens gründet?

Jeder wird nun auf das Beispiel Kosovo verweisen

Putin benutzt diese widersprüchliche Politik des Westens. Er und Lawrow haben in den vergangenen Wochen immer wieder auf das Kosovobeispiel verwiesen, wenn sie von westlichen Politkern mit dem Bruch des Völkerrechts konfrontiert wurden. Die Gründung und Anerkennung der beiden Volksrepubliken Donezk und Luhansk sind vergleichbar, laut Putin und Lawrow, mit dem westlichen „Nation Building“ im Kosovo. Natürlich ist Putins Argumentation falsch. Nur weil jemand anderes illegal handelt, heißt das nicht, dass sein eigenes Handeln auf einmal legal wird.

1998, kurz vor dem Nato-Einsatz, sagte Ludger Volmer, damals Staatsminister im Auswärtigen Amt, bei einer Bundestagdebatte: „Die Argumentation, es handele sich um eine Ausnahme und keinen Präzedenzfall, ist Augenwischerei. Jede beliebige Regionalmacht, die in Zukunft in ihrer Nachbarschaft Ordnung schaffen will und nur eine halbwegs zutreffende UN-Resolution anführen kann, wird auf das Beispiel (Kosovo) verweisen.“

Leider hatte er recht.

Der Westen und Deutschland, die sich in der heutigen Zeit gerne als edle Verteidiger des Völkerrechts stilisieren, als Befürworter staatlicher Souveränität und territorialer Integrität, sollten vielleicht damit beginnen, indem sie eben selbst dieses Völkerrecht achten. Und nicht nur, wenn es den eigenen Interessen dient. Was ist eine Rechtsnorm wert, wenn ihre Anwendung nicht für alle gilt? Das würde Verbrechern wie Putin zumindest die Argumente nehmen.

