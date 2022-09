Wladimir Putin: Die Welt steuert auf eine Diktatur der USA hin

Der russische Präsident Wladimir Putin leitet eine Sitzung des Staatsrates am Rande des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok.

Rund 7000 Kilometer von Epizentren der Kampfhandlungen in der Ukraine entfernt wurde die Rede Wladimir Putins beim 7. Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok international mit größter Spannung erwartet. Putins Beraterstab kündigte eine skizzenhafte Darstellung der fundamentalen weltpolitischen Veränderungen, eine detaillierte Erläuterung der These vom zunehmenden Macht- und Bedeutungsverlust des Westens und eine klare Stellungnahme zu Gasstreitigkeiten mit der EU an. Doch alle Ankündigungen sollten letztlich an der unerbittlichen Realität inhaltsleerer Phrasen und redundanter Satzbausteine des Oberbefehlshabers der Russischen Föderation scheitern.

Prokofief Foto Zum Autor Dr. Alexander Dubowy ist Politik- und Risikoanalyst sowie Forscher zu internationalen Beziehungen und Sicherheitspolitik mit Schwerpunkt auf Osteuropa, Russland und GUS-Raum. Er ist Mitarbeiter der Berliner Zeitung am Wochenende.

„Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt“

Wladimir Putins Rede war weder spannend noch auch nur ansatzweise neu. Die etwa die Hälfte der Redezeit dauernde Einleitung enthielt den bereits bekannten aggressiven Rundumschlag gegen die USA und den gesamten Westen. Nach Ansicht Putins weigere sich Washington, die weltweit schwindende Dominanz der USA anzuerkennen, und reagiere immer aggressiver und verantwortungsloser. Die Welt steuere gar auf eine Diktatur der USA in den internationalen Beziehungen hin.

Der Westen in seiner Gesamtheit verschließe die Augen vor der Wirklichkeit und verfolge die alte Politik des Imperialismus und Kolonialismus, wenn auch in neuem Gewande. Die gegenwärtige Weltordnung mit „fragwürdigen regelbasierten“ Strukturen sei schließlich nur für den Westen von Vorteil. Die Menschen außerhalb der sogenannten Goldenen Milliarde hätten für westliche Eliten keinerlei Bedeutung, so Wladimir Putin.

Doch die tektonischen Veränderungen der Weltordnung hin zur Multipolarität seien nicht mehr aufzuhalten. Auf das genuin russische – ganz und gar nicht egalitäre – Idealbild der zukünftigen Weltordnung kam Wladimir Putin freilich nicht zu sprechen. Zur Illustration seiner Gedankengänge führte Putin das Beispiel des Getreideabkommens an. Während Russland gemeinsam mit der Türkei alles in seiner Macht stehende zur Absicherung der Ausfuhr des ukrainischen Getreides getan habe, um den ärmsten Staaten der Welt zu helfen, seien nur rund 2,3 Prozent (wörtlich: zwei von 87 Schiffslieferungen) des aus ukrainischen Häfen exportierten Getreides den Entwicklungsländern auch zugute gekommen. Der Rest des Getreides ginge in den Westen. Dieser Entwicklung versprach Putin gemeinsam mit Erdogan nachzugehen. Putins Beteuerung sollte als eine kaum verhohlene Blockadedrohung des Getreidedeals verstanden werden und ernst zu nehmende Probleme an globalen Lebensmittelmärkten ankündigen.

„Widdewiddewitt und drei macht neune“

In der Sanktionsfrage zeigte sich der passionierte Hobbyhistoriker Wladimir Putin als selbstsicherer Ökonom. Einleitend gelang ihm ein erstaunlicher gedanklicher Spagat: Die „antirussischen Sanktionen“ seien eine finanzielle und technologische Aggression des Westens, blieben in Russland völlig wirkungslos und stellten zugleich aber eine „Bedrohung für die ganze Welt“ dar. Diesen offensichtlichen Widerspruch versuchte Putin noch nicht einmal aufzulösen. Vielmehr machte er die Sanktionen für Europas Wirtschaftskrise verantwortlich. Der Westen leide am Sanktionsfieber.

Die kommende Wirtschaftskrise werde im Verlust der Konkurrenzfähigkeit europäischer Unternehmen gipfeln. Diese Entwicklung nutzten die US-Unternehmen schamlos aus. Die Wirtschaftskrise Europas sei allein auf die bewusste Abkehr von partnerschaftlichen Beziehungen mit Russland zurückzuführen. Russland setze Energie nicht als Waffe ein, andere Behauptungen wies Putin aufs Schärfste zurück.

Für die aktuellen Lieferunterbrechungen seien ausschließlich die Sanktionen der Grund. Die technischen Schwierigkeiten mit der Gaspipeline Nord Stream 1 könnten nach der Rückgabe der Turbine behoben werden. Im Falle der Einführung eines Preisdeckels für russische Energieimporte durch die EU werde es aber zu einem Gas- und Öllieferstopp kommen, so Putin.

Schließlich habe Europa keine günstige Alternative zum Pipelinegas aus Russland, während die Russische Föderation weltweit Abnehmer finden könne. Gazprom habe jüngst mit China neue Liefervereinbarungen getroffen, die Bezahlung solle jeweils zur Hälfte in Rubel und Yuan erfolgen, zeigte sich der russische Staatschef sichtlich stolz. Naheliegenderweise verlor Putin kein Wort darüber, dass Moskau im Verhältnis zu Peking ein schleichender Souveränitätsverlust droht. Pikanterweise warnten die russischen Strategen über drei Jahrzehnte vor der größtenteils irrealen Gefahr des Abgleitens Russlands in die Rolle des bloßen Rohstofflieferanten des Westens, nunmehr ist Moskau aber auf dem geradlinigsten Wege, zum Rohstoffanhängsel Chinas zu verkommen.

Die Inflation sah Putin in Russland mit rund 14 Prozent aktuell höher als in den USA oder Westeuropa, jedoch deutlich unter dem 20-Prozent-Niveau der Baltischen Staaten. Darüber hinaus werde in Russland im kommenden Jahr die Inflation auf höchstens fünf bis sechs Prozent zurückgehen, sagte Putin und blieb den Zuhörern die Schilderung von Umsetzungsschritten dieses hoch ambitionierten Vorhabens schuldig.

Den Grund für die Verhängung der Sanktionen verschwieg Putin indessen geflissentlich. Ein durch Vorwissen unbelasteter Beobachter konnte sich solcherart des Eindruckes nicht erwehren, dass die internationalen Sanktionen allein durch den Westen getragen werden und zudem vollkommen grundlos, in bösartig-selbstmörderischer Absicht verhängt wurden. Denn Russland könne nicht isoliert werden, zeigt sich der russische Machthaber überzeugt. Selbstredend werde sich Russland als souveräner Staat dem westlichen Druck nicht beugen und für seine nationalen Interessen weiterhin kämpfen. Faktenwidrig behauptete Putin, dass die gesamte Asiatisch-Pazifische Region das „zerstörerische Wesen der Sanktionen“ ablehne und nicht mittrage.

Im einzigen ansatzweise konkreten Teil der Rede skizzierte Wladimir Putin in einer Tour de Force überblicksmäßig die Pläne der russischen Regierung zur wirtschaftlichen, sozialen und bildungspolitischen Modernisierung und Entwicklung des Föderationskreises Ferner Osten. Die wesentliche Frage nach der tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeit der groß angekündigten Projekte blieb freilich unbeantwortet.

Krieg gegen die Ukraine als Randthema

Im Anschluss an die Rede fragte der sichtlich nervöse Moderator Wladimir Putin, warum dieser in seiner Rede die Ukraine nicht erwähnte. Seien doch die Kampfhandlungen in der Ukraine für Russland sowohl wirtschaftlich als auch moralisch – auch mit Blick auf die zahlreichen Bruchlinien innerhalb von Familien – entscheidend. Süffisant wies Russlands Präsident darauf hin, dass die Ukraine ja gar nicht Teil der Asiatisch-Pazifischen Region sei, um gleich im nächsten Atemzug dazu zu übergehen, die altbekannten Stehsätze aufzusagen.

Russland habe durch die sogenannte Spezialmilitäroperation massiv an Souveränität gewonnen; gleichzeitig aber nichts verloren und werde auch in Zukunft nichts verlieren. Die nationale und internationale Polarisierung sei hingegen positiv für Russland, biete diese doch die Chance, „alles Störende“ abzustoßen. Die Kampfhandlungen habe nicht Russland sondern die ukrainische Führung bereits im Jahr 2014 begonnen. Moskau sehe sich zum Angriff verpflichtet, um Genozidmaßnahmen Kiews gegen die Bevölkerung des Donbass zu beenden, so Wladimir Putin.

Vorsichtig kritische Moderation

Die Moderation des Panels übernahm der geschäftsführende Direktor des ersten und einzigen 24-Stunden-Wirtschaftsnachrichtensenders Russlands RBK TV, Ilja Doronow. In seinem Eingangsstatement hob Doronow die Bedeutung des Östlichen Wirtschaftsforums für eine gelingende Wirtschaftskooperation in der Asiatisch-Pazifischen Region hervor und betonte, dass am Podium über drei Milliarden Menschen repräsentiert sind. Trotz der Gegenwart des russischen Präsidenten verzichtete Ilja Doronow darauf, den offiziell gebotenen euphemistischen Begriff „Spezialmilitäroperation“ in Bezug auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verwenden.

Neben Kommersant, einer als (wirtschafts-)liberal geltenden, dem Oligarchen Alischer Usmanow gehörenden russischen Tageszeitung, bleibt das an der Moskauer Börse gelistete führende Medien- und Internetunternehmen Russlands RBK (Abkürzung für RosBusinessConsulting) nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine das einzige vorsichtig-zurückhaltend kritische Wirtschaftsmedium im heutigen Russland. So sorgte RBC beim jüngsten Sankt Petersburger Wirtschaftsforum mit einem Werbeplakat für einen Skandal. Einzelne Buchstaben des Werbeslogans waren dabei so verdeckt, dass die Botschaft übersetzt sowohl „RBC berichtet übers Geschäft“ als auch „RBC berichtet über den Mist“ gelesen werden konnte.

Letztere Auslegung der Botschaft kann als glasklare Kritik an der gegenwärtigen Politik des Putin-Regimes verstanden werden. Die seit Februar 2022 zunehmend kritischen Töne des RBK sind auch deswegen so interessant, weil das Medienunternehmen nach einigen Jahren regierungskritischer Berichterstattung ab 2016 endgültig ins Visier des Kremls geriet und Mitte 2017 auf politischen Druck hin den Besitzer wechselte. Der kremlnahe Verleger der Boulevardzeitung Komsomolskaja Prawda, Grigorij Bereskin, sollte anstelle des vormaligen Haupteigentümers und Milliardärs Michail Prochorow die Berichterstattung des Medienhauses in der Staatsführung gegenüber deutlich friedvollere Gefilde lenken. Letzteres gelang Bereskin auch, jedenfalls bis zum Schockerlebnis für die wirtschaftsliberalen Eliten am 24. Februar 2022.

Das stille Unbehagen in Russlands Wirtschaftseliten

Während Wladimir Putins Auftritt herrschte unter den Wirtschaftseliten Russlands sichtlich bedrückte Stimmung. Die schockiert-verlorenen Reaktionen, verhaltenes Kopfschütteln vieler der im Saal anwesenden hochrangigen Konferenzteilnehmer und der dünne Pflichtbeifall sprechen Bände. Der ehemalige stellvertretende Regierungschef Witalij Mutko wippte gar offen vor Ratlosigkeit.

Während die aktuell offiziell gebotenen Lobpreisungen des strategischen Genius Putins komplett ausblieben, erklang zwischen den Zeilen der vermeintlichen Sicherheit des allgemeinen Schweigens das leise Echo stillen Unbehagens. Die russischen Wirtschaftseliten Russlands sind sich des Ernstes der internationalen Lage Russlands sowie der fehlenden wirtschaftspolitischen Handlungsoptionen gewahr. Nachdem die „Partei des Krieges“ in Russland zunehmend an Einfluss gewinnt, wird dieses Wissen an der Politik Wladimir Putins freilich nichts ändern können. Jedenfalls noch nicht.

