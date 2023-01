Ein ehemaliger Redenschreiber des russischen Präsidenten Putin spricht in einem CNN-Interview über die Möglichkeit eines Putsches. Der Ukraine-Krieg sei verloren.

Putins Ex-Redenschreiber: Militärputsch in Russland ist „reale Möglichkeit“

Abbas Gallyamov, ein ehemaliger Redenschreiber des russischen Präsidenten Wladimir Putin, sagte am Montag, dass ein Militärputsch in Russland angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine immer wahrscheinlicher wird.

Im Gespräch mit Erin Burnett von CNN sagte Gallyamov, der heute als politischer Analyst tätig ist, die russische Bevölkerung würde angesichts der Verluste in der Ukraine und der durch die westlichen Sanktionen verursachten Notlage nach einem Schuldigen suchen: „Die russische Wirtschaft verschlechtert sich. Der Krieg ist verloren“, so Gallyamov.

Es gebe immer mehr Tote, die nach Russland zurückkehren, führte der Analyst fort. Die Russen würden also auf immer mehr Schwierigkeiten stoßen, und sie versuchen, eine Erklärung dafür zu finden, warum dies geschieht. „Sie werden sich nach dem politischen Prozess umsehen und sich selbst die Antwort geben: ‚Nun, das liegt daran, dass unser Land von einem alten Tyrannen, einem alten Diktator regiert wird‘“, sagte Gallyamov und bezog sich dabei auf Putin.

Abbas Gallyamov: „Die Russen brauchen Putin nicht, wenn er nicht stark ist“

Nach Gallyamovs Ansicht könnte ein Militärcoup in Russland in rund einem Jahr „zu einer realen Möglichkeit“ werden, denn „an der Spitze des Landes steht ein wirklich unbeliebter und verhasster Präsident, und der Krieg ist wirklich unpopulär, und dafür muss Blut vergossen werden“.

Möglicherweise, so fügte er hinzu, werde Putin die für März nächsten Jahres angesetzten Präsidentschaftswahlen absagen: „Seinem Verhalten nach zu urteilen, könnte er die Wahlen tatsächlich absagen“, sagte Gallyamov, „Ohne einen Sieg über die Ukraine wird er mit den Russen in Schwierigkeiten geraten. Die Russen brauchen ihn nicht, wenn er nicht stark ist. Er könnte wirklich das Kriegsrecht ausrufen und die Wahlen absagen.“