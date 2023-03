Woche der Entscheidung bei Koalitionsverhandlungen Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin hat die Woche der Entscheidung begonnen. Erklärtes Ziele beider Parteien ist es, den Koalitionsvert... dpa

Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus. Christophe Gateau/dpa

Berlin -Bei den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin hat die Woche der Entscheidung begonnen. Erklärtes Ziele beider Parteien ist es, den Koalitionsvertrag am Freitag fertigzustellen. Am Montag trafen sich die Chef-Verhandler zum mittlerweile sechsten Mal, wie Parteisprecher mitteilten. Bis einschließlich Freitag sind weitere drei Runden geplant. Nach einer Einigung auf einen Koalitionsvertrag soll dieser in der kommenden Woche am 3. April der Öffentlichkeit vorgestellt werden.