Die Krise an der polnischen Grenze zu Belarus könnte sich in den kommenden Tagen weiter verschärfen. Beide Seiten werfen einander Aufmärsche von militärischen Einheiten vor. Eine „große Gruppe“ belarussischer Sicherheitskräfte soll sich nach Twitter-Angaben des polnischen Verteidigungsministeriums in Richtung eines von Migranten aufgeschlagenen Lagers im Grenzgebiet bei Kuznica zubewegen. Warschau postete dazu ein Video, auf dem die marschierenden belarussischen Sicherheitskräfte zu sehen sein sollen.

Am Montag hatten nach Angaben polnischer Behörden größere Gruppen von Migranten auf der belarussischen Seite in der Nähe des mittlerweile geschlossenen Grenzübergangs Kuznica vergeblich versucht, die Zaunanlage zu durchbrechen. Laut polnischen Behörden hielten sich zwischen 3000 und 4000 Migranten im Grenzgebiet auf. Tausende verbrachten die Nacht bei Minusgraden in Zelten. Belarussische Staatsmedien veröffentlichten Fotos und Videos von Menschen, die sich um Lagerfeuer versammelten und Kindern, die in Schlafsäcken auf dem Boden in dem Waldgebiet lagen. Die EU-Länder Polen, Lettland und Litauen verzeichneten in den vergangenen Monaten tausende illegale Grenzübertritte aus Belarus.

Polen erwägt, die Nato im Grenzkonflikt zu Hilfe zu rufen

In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung wies das belarussische Verteidigungsministerium Berichte zurück, wonach seine Streitkräfte tausende von Asylbewerbern zum Grenzübertritt in die EU angestachelt hätten. Minsk beobachte vielmehr eine Präsenz von 10.000 polnischen Soldaten an der gemeinsamen Grenze und bezeichnete diese als „erhebliche militärische Aktivitäten“. Das Verteidigungsministerium stellte fest, dass „diese Aktivitäten ohne Benachrichtigung der belarussischen Seite einen Verstoß gegen bilaterale Abkommen über regionale Stabilitäts- und Sicherheitsmaßnahmen darstellen“.

Polen erwägt unterdessen, die Nato im Grenzkonflikt zu Hilfe zu rufen. Dies sagte der stellvertretende polnische Außenminister Pawel Jablonski am Dienstag dem polnischen Radiosender Zet. Polen wirft Belarus vor, die Migranten mit Gewalt dazu bringen zu wollen, die EU-Außengrenze zu überschreiten. Offenbar sind die Migranten Spielball in einer internationalen Konflikt geworden. Es sollen sich mehrere tausend Personen in den Wäldern an der Grenze aufhalten. Bei einzelnen Grenzübertrittsversuchen wurden die Migranten nach Angaben von westlichen Nachrichtenagenturen von belarussischen Sicherheitskräfte mit Schlägen Richtung der Grenze getrieben. Auch Schüsse in die Luft sollen gefallen sein. Auf der polnischen Seite haben die Beamten die Migranten mit Pfefferspray und Wasserwerfern wieder zurückgedrängt.

Warschau stehe seit Wochen mit der Nato in ständigem Austausch und schließe ein konkretes Hilfeersuchen nicht aus, falls die Lage an der Grenze eskaliert. Der frühere EU-Ratspräsident und polnische Oppositionsführer Donald Tusk hatte einen solchen Schritt bereits am Montag ins Gespräch gebracht: Demnach könnte Polen die Aktivierung von Artikel 4 des Nato-Vertrags veranlassen. Dieser führt zu direkten militärischen Konsultationen, wenn die territoriale Unversehrtheit, die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit einer der Parteien gefährdet ist. Artikel 4 wurde in den vergangene Jahren immer wieder aktiviert. Besonders häufig war die Türkei im Zusammenhang mit ihren Aktivitäten im Syrien-Krieg bei der Nato vorstellig geworden. Der Artikel 4 ist die Vorstufe zum Bündnisfall, welcher über Artikel 5 aktiviert wird und nach dem 11. September 2001 erstmals aktiviert wurde.

EU droht beteiligten Fluggesellschaften, sie auf eine schwarze Liste zu setzen

Der belarussische Innenminister Ivan Kubrakov sagte am Dienstag laut der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta, es gäbe keinen Anlass, gewaltsam gegen die Migranten im Land vorzugehen. Er sagte, Belarus sei ein gastfreundliches Land, die Migranten seien legal eingereist und könnten sich hier aufhalten. Zahlreiche Migranten befinden sich aktuell in Minsk. Tadeusz Gekzan, Chefredakteur der oppositionellen belarussischen Website Next, postete kürzlich Videos von einem Migranten-Viertel in Minsk und sprach in diesem Zusammenhang von einem „Klein Bagdad“.

In diesem Zusammenhang berichtet der EU-Observer, dass Migranten unter anderem aus der Türkei nach Minsk geflogen werden: So bringe Turkish Airlines täglich mit zwei Maschinen Personen aus dem Nahen Osten nach Minsk. Auch aus Syrien, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und Katar fliegen unverändert Flugzeuge mit Migranten nach Minsk. Auch die belarussische Fluglinie Belavia unterhält tägliche Flüge von Istanbul und Dubai nach Minsk. Die Personen, die sich an verschiedenen Stellen laut Deutscher Welle teilweise gefälschte Visa beschaffen, stammen unter anderem aus den Kriegsgebieten in Syrien und Irak sowie aus Afrika. Die Visa werden unter anderem an der Botschaft von Belarus in Irbil im Irak ausgestellt. Die Reisen kosten mitunter bis zu 15.000 Euro und werden über Reisebüros organisiert. Einige der Reiseveranstalter waren zwischenzeitlich verboten, werden aber nun offenbar in Minsk wieder als offizielle Unternehmen anerkannt.

Die EU drohte am Montag allen beteiligten Fluggesellschaften, sie auf eine schwarze Liste zu setzen, sollten die Aktivitäten nicht beendet werden. Das internationale Engagement ist offenbar auch an der EU-Außengrenze lebhaft: Der britische Daily Telegraph berichtet, dass Fahrzeuge mit englischen, französischen und deutschen Kennzeichen Personen aus der Region wegbringen, sobald diese den Grenzübertritt geschafft hatten.

Russland unterstützt die Aktivitäten: „Mehr als 2000 polnische Soldaten sind in den Irak einmarschiert, um die Demokratie zu etablieren. Warum nicht heute so viele dankbare Iraker aufnehmen?“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, laut dem EU-Observer unter Bezug auf die Rolle Polens bei der US-geführten Invasion des Irak im Jahr 2003.

Litauen, über das ebenfalls weiter Migranten in die EU gebracht werden, hat am Dienstag beschlossen, den Ausnahmezustand über die Grenzregion zu Belarus zu verhängen. Die Nato, die in Polen ein multilaterales Kontingent stationiert hat, bezeichnete die Aktionen von Belarus als „hybride Taktik“. Das Militärbündnis sei darauf vorbereitet, für „Sicherheit und Stabilität“ in der Region zu sorgen.

Die Mitgliedstaaten der EU beschlossen am Dienstag weitere Sanktionen gegen Belarus. Unter anderem soll die Visa-Vergabe an Amtsträger aus Belarus weiter erschwert werden, wie der slowenische Innenminister Ales Hojis am Dienstag in Brüssel mitteilte. Die Entscheidung sei „eine Antwort auf den anhaltenden hybriden Angriff durch das belarussische Regime“, sagte Hojis, dessen Land noch bis Jahresende den rotierenden Vorsitz der Mitgliedstaaten hat. (mit dpa und AFP)