Wohlfahrtsverband: Beratungsstellen brauchen auch Hilfe

Potsdam -Der Paritätische Wohlfahrtsverband Brandenburg sieht soziale Beratungsstellen angesichts der Teuerung und steigender Energiekosten in Gefahr. Gerade jene Dienste, auf die sozial schwächere Menschen in der derzeitigen Krise angewiesen seien, stünden mit dem Rücken zur Wand, sagte der Verbandsvorsitzende Andreas Kaczynski der dpa in Potsdam. Es gehe dabei etwa um die Schuldner-, Arbeitslosen- und Suchtberatung, um Selbsthilfeeinrichtungen, Tafeln und Anlaufstellen für Familien. Kaczynski forderte, einen staatlichen Schutzschirm auch für die sozialen Dienste aufzuspannen.