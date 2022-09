Wohnheim für Polizeianwärter in Oranienburg kommt Das schon vor Jahren geplante Wohnheim für Polizeianwärter wird trotz gestiegener Kosten in Oranienburg gebaut. Das kündigten Finanzministerin Katrin Lange (... dpa

ARCHIV - Katrin Lange, Brandenburger Ministerin der Finanzen und für Europa. Soeren Stache/dpa/Archivbild

Potsdam -Das schon vor Jahren geplante Wohnheim für Polizeianwärter wird trotz gestiegener Kosten in Oranienburg gebaut. Das kündigten Finanzministerin Katrin Lange (SPD) und Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Donnerstag nach gemeinsamen Gesprächen in Potsdam an. Mit der Fertigstellung des Wohnheims mit rund 400 Plätzen an der Berliner Straße werde jetzt im Jahr 2026 gerechnet. Bisher war die Finanzierung nicht gesichert.