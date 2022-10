Woidke: Am Einheitstag selbstbewusst auf Erreichtes schauen Selbstbewusst und optimistisch kann Brandenburg nach Worten von Ministerpräsident Dietmar Woidke den Tag der Deutschen Einheit begehen. Der 3. Oktober sei ei... dpa

Potsdam -Selbstbewusst und optimistisch kann Brandenburg nach Worten von Ministerpräsident Dietmar Woidke den Tag der Deutschen Einheit begehen. Der 3. Oktober sei ein Tag zum Feiern und zugleich zum Innehalten, sagte der Regierungschef, der am Montag bei den zentralen Feierlichkeiten in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt erwartet wurde. Gemeinsam sollte man sich bewusst machen, was seit 1990 erreicht worden sei. „Brandenburg ist heute ein dynamisches und lebenswertes Land, das Wachstum und Klimaschutz in Einklang bringt und sich zu einem gefragten Investitionsstandort mit hochwertigen Arbeitsplätzen entwickelt“, so der SPD-Politiker.