Woidke begrüßt „Deutschland-Pakt“: Mehr Tempo für Bahnausbau

Brüssel/Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will mehr Tempo beim Ausbau von Bahnstrecken und sieht im geplanten „Deutschland-Pakt“ dafür Rückenwind. „Die Länder werden sich möglichst schnell mit der Bundesregierung zusammensetzen, damit es endlich konkrete Beschlüsse gibt zum Nutzen der Bürgerinnen und Bürger, der Unternehmen und auch der Kommunen“, sagte Woidke am Donnerstag nach einer Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) in Brüssel. Brandenburg werde dazu mit Berlin ein Gesetz zur Beschleunigung des Klimaschutzes vorlegen, mit dem Planung und Bau von Bahnstrecken beschleunigt werden sollten. „In der MPK habe ich dazu bei den anderen Ländern um Unterstützung geworben.“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte Ländern, Kommunen und der Opposition mit Ausnahme der AfD einen „Deutschland-Pakt“ vorgeschlagen. Damit will er vor allem Genehmigungsverfahren beschleunigen, die Verwaltung digitalisieren und Unternehmen unterstützen. Die MPK verlangt seit mehreren Monaten vom Bund eine schnellere Planung und Genehmigung von Infrastrukturprojekten.

Der Brandenburger Regierungschef hält mehr Schnelligkeit im weltweiten Wettbewerb für dringend notwendig. „Unsere Schlüsselindustrien wie Stahl und Chemie müssen in der Transformation unterstützt werden, damit sie weiter bei uns investieren, und um zu verhindern, dass sie nach China oder in die USA abwandern“, sagte Woidke. Deshalb sei sich die MPK einig, dass die Strompreise vorübergehend gesenkt würden, bis die erneuerbaren Energien so gut ausgebaut seien, dass ihre günstigen Preise auf dem Markt durchschlagen. Der SPD-Politiker dringt auf den Abbau von EU-Bürokratie. „Sie nimmt bei Genehmigungsverfahren im Beihilferecht manchen Unternehmen die Luft zum Atmen“, sagte Woidke. „Das teilweise kleinteilige Mikromanagement der EU-Kommission ist eine Bremse unter anderem für unsere wirtschaftliche Entwicklung.“ Vertreter der EU-Kommission hätten zugesichert, für Beschleunigung und Vereinfachungen zu sorgen.