Woidke bei Demokratiefest in Cottbus: Entscheidende Wahl Die kommende Stichwahl in Cottbus um das Oberbürgermeisteramt wird nach Worten von Brandenburgs SPD-Chef Dietmar Woidke (SPD) entscheidend für die Stadt sein... dpa

Tobias Schick (l), Kandidat der SPD für die Wahl zum Cottbuser Oberbürgermeister, und Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg. Frank Hammerschmidt/dpa

Schwedt -Die kommende Stichwahl in Cottbus um das Oberbürgermeisteramt wird nach Worten von Brandenburgs SPD-Chef Dietmar Woidke (SPD) entscheidend für die Stadt sein. Viele machten sich Sorgen um den erfolgreichen Kurs der Stadt und dass das, was sich die Menschen in Cottbus aufgebaut haben, auf dem Spiel stehen könnte. Dazu gehörten Vielfalt Zusammenhalt und Solidarität, sagte der Regierungschef am Samstag bei einem Demokratiefest in Cottbus. Ein breites Bündnis aus Parteien und der Zivilgesellschaft hatten zu der Veranstaltung in der Innenstadt eingeladen.