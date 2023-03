Woidke dringt auf schnelle Hilfe des Bundes für Flüchtlinge Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert zügige Hilfe des Bundes bei der Unterbringung von Geflüchteten und eine faire Verteilung. „Unsere... dpa

Potsdam/Berlin -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) fordert zügige Hilfe des Bundes bei der Unterbringung von Geflüchteten und eine faire Verteilung. „Unsere Kommunen brauchen dringend belastbare Unterstützungszusagen des Bundes“, sagte Woidke am Donnerstag nach dem Treffen der Regierungschefinnen und -chefs in Berlin. Es sei auch die Aufgabe der Bundesregierung, sich für eine faire Verteilung von Geflüchteten in Europa einzusetzen und Menschen ohne Rechtstitel in Deutschland konsequent in ihre Heimatländer zurückzuschicken. „Das Land Brandenburg lässt seine Kommunen nicht allein. Das Gleiche erwarten wir auch von der Bundesregierung.“