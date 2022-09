Woidke: Entscheidung Habecks in AKW-Debatte nicht haltbar Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angezweifelt, dass die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen einen W... dpa

Potsdam -Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat angezweifelt, dass die Entscheidung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gegen einen Weiterbetrieb der drei verbliebenen Atomkraftwerke Bestand haben kann. „Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass die Entscheidung des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz nicht bis in den Dezember halten wird“, sagte Woidke beim ostdeutschen Unternehmertag am Donnerstag in Potsdam.