Woidke fordert Konsequenzen nach Silvester-Krawallen

Potsdam/Berlin -Nach den Krawallen an Silvester in Berlin mit Angriffen auf Einsatzkräfte hält Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schnelle Konsequenzen für notwendig. „Der Staat muss funktionieren und es darf keine rechtsfreien Räume geben“, sagte Woidke den „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ (Samstag). Es gehe um Integration, aber auch eine klare Reaktion des Staates, damit sich so etwas nicht wiederhole. Er finde es gut, dass Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) zu einem Gipfel eingeladen habe, um gemeinsame Lösungen zu finden.