Woidke: Fortschritte bei Entlastung für Bürger und Firmen Die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat aus Sicht von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (beide SPD) deutliche Fortsc... dpa

Reiner Haseloff (l) und Dietmar Woidke kommen zur Ministerpräsidentenkonferenz. Kay Nietfeld/dpa

Potsdam -Die Konferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz hat aus Sicht von Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (beide SPD) deutliche Fortschritte bei Entlastungen wegen der hohen Energiepreise gebracht. „Das Gesamtpaket wird eine starke Wirkung haben und viele entlasten“, sagte Woidke am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Auch soziale Aspekte würden berücksichtigt. „Wichtig ist mir auch, dass diejenigen, die in der Krise viel verdienen, an den Kosten beteiligt werden.“